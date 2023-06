Assen, Bagnaia: "Voglio andare in vacanza sereno"

Il pilota della Ducati: "Un anno fa vincere fu grandioso, voglio fare bene anche in questo fine settimana".

22-06-2023 18:04

Bagnaia vuole tornare a vincere in una delle sue piste preferite, quella di Assen. Il campione del mondo in carica, prima della sosta estiva, vuole mandare un messaggio ai rivali per il titolo confermando di essere lui il favorito per il trionfo del campionato MotoGP.

Queste le parole di Bagnaia in conferenza stampa: “Senza dubbio uno dei miei weekend preferiti, adoro il tracciato, soprattutto curva 7-8 e il terzo settore e non vedo l’ora di iniziare a fare sul serio domani. Credo che la mia moto si possa adattare bene a questo lay-out, dopotutto un anno fa avevamo lavorato bene e confido di replicare”.

Bagnaia ad Assen ha bei ricordi: “Quando ho esordito in Moto3 avevo grande rispetto per questa pista e, proprio qui, ho ottenuto la prima vittoria della mia carriera. Poi in Moto2 ho vissuto un weekend perfetto, rimanendo al comando in ogni sessione. Un anno fa vincere fu grandioso. Ok, alcuni avversari erano caduti, ma sono sempre stato competitivo con pole position e vittoria. Voglio fare bene anche in questo fine settimana, per arrivare alle vacanze con il morale giusto”.

Bagnaia dovrà tener d’occhio soprattutto due piloti: “Credo che Martin e Bezzecchi saranno della partita, come accaduto nell’edizione 2022, con Marco che ha lottato per il successo fino alla fine. Mi piacerebbe vivere un’altra bella battaglia come accaduto al Sachsenring, possibilmente con un esito diverso, però – sorride -. Siamo tutti Ducati? Credo che Assen possa sposarsi bene con la nostra moto. Non so se le altre Case potranno inserirsi, noi siamo in 8 e ovviamente fa la differenza”.