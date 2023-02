Malore in tribuna per un tifoso durante il match di Serie B tra Como e Frosinone. Gara interrotta per oltre 20' e pronto l'intervento dei sanitari, ma l'ambulanza resta intrappolata allo stadio

Ultimo aggiornamento 04-02-2023 19:29

Momenti di apprensione e scene impensabili al Sinigaglia di Como, dove nel corso del match di Serie B che vedeva i padroni di casa ospitare il Frosinone capolista, un tifoso è entrato in campo per avvisare di un malore accusato sugli spalti da un supporter comasco. Il direttore di gara, Manganiello, ha interrotto il gioco per permettere ai sanitari di intervenire. Un secondo tifoso, che aveva cercato di sorreggere lo sfortunato compagno di tifo, è caduto dagli spalti riportando un trauma al volto.

In azione è entrata anche un’ambulanza che, però, non è riuscita ad abbandonare l’impianto per via dell’impossibilità di aprire il cancello che avrebbe dovuto permette al mezzo di abbandonare il Sinigaglia. La gara è, poi, ripresa in un clima surreale, con l’ambulanza che dal 74′ non è riuscita a partire alla volta dell’Ospedale.

Ambulanza bloccata allo stadio per oltre mezz’ora

La gara, fermata al 68′, è ripresa al 93′ con ancora 23′ minuti da disputare. Per la cronaca i ciociari si sono imposti per due reti a zero, grazie ai gol di Mazzitelli e Caso, ma la vera incredibile notizia è che per tutto il tempo si è giocato con il mezzo di soccorso ancora “intrappolato” all’interno dello stadio. In curva i tifosi hanno tolto gli striscioni e vissuto il finale nel silenzio più totale.

Un episodio che in Serie B nel 2023 non ha proprio alcuna giustificazione e che si fa davvero faticare a comprendere. Al momento dell’intervento dei sanitari, come riportato da La Gazzetta dello Sport, le condizioni del tifoso sarebbero apparse critiche. Arrivato con ritardo in Ospedale, il supporter lombardo è stato ricoverato in codice rosso.