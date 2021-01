Asta sul baby-gioiello, tifosi Milan e Napoli sperano

Tutti vogliono Mattia Zaccagni. Il 25enne centrocampista offensivo del Verona, autentica rivelazione di questa prima parte del campionato, è al centro di diverse voci di mercato: negli ultimi giorni si è parlato di un interesse insistito del Napoli, ma secondo Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis non sarebbe il solo ad aver posato gli occhi sul trequartista dell’Hellas.

Quattro grandi in fila per Zaccagni

“Tutti pazzi per Mattia Zaccagni – ha twittato Schira -: il gioiellino del Verona (in scadenza 2022) fa gola a tutte le big. Il Napoli nelle scorse settimane ha provato un’operazione stile Rrahmani offrendo 9 milioni di euro più 3 di bonus. Milan e Inter lo seguono per l’estate. Vigile anche la Lazio”.

Quattro grandi della serie A sarebbero dunque interessate a strappare Zaccagni al Verona, che a quanto pare, però, chiede almeno 15 milioni di euro per il suo gioiellino. Considerato l’affare Rrahmani, finalizzato proprio un anno fa da De Laurentiis e dal presidente gialloblù Setti, i tifosi del Napoli sono quelli che sperano maggiormente nella chiusura della trattativa.

I tifosi di Napoli e Milan sperano nel colpo

“Sarebbe un’ottima riserva di Insigne, acquisto approvato!”, commenta Marco su Twitter. Mattia, invece, immagina già le critiche ad ADL dei suoi compagni di tifo: “Zaccagni è quel giocatore che se lo prende il Napoli ‘il salumiere deve vendere i salumi’ e se lo prende la Juve o il Milan o l’Inter ‘eh, manco quello prendiamo, meritiamo di fallire’”.

Vincenzo, infine, ricorda come per arrivare a Zaccagni il Napoli debba sciogliere un altro nodo: “Sarebbe davvero importante fare uscire Milik portando a casa almeno una decina di milioni, consentirebbe di provare ad anticipare qualche operazione battendo la concorrenza!”.

Anche tra i tifosi del Milan molti sperano nell’arrivo di Zaccagni. “Magari lo prendessimo…”, scrive Franco. “Prossimo step, Zaccagni al Milan già contro la Juventus”, esagera FedRedBlack. Dissing, invece, disapprova: “Adesso il nuovo fenomeno del calcio Italiota è tale Zaccagni, sbucato dal nulla a 25 anni, nel Verona (dove tutti overperformano). Magari mi sbaglio, ma secondo me e’il classico giocatorino che si esalta in provincia, poi fate voi…”

SPORTEVAI | 05-01-2021 09:57