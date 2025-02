Atalanta-Cagliari, moviola: gol annullato e rigore negato, a Gasp non ne va bene una con gli arbitri

La prova dell’arbitro Marchetti al Gewiss Stadium analizzata ai raggi X dall’esperto Luca Marelli, il fischietto di Ostia ha ammonito due giocatori

Classe 1989 l’arbitro Marchetti, la scelta di Rocchi per Atalanta-Cagliari, è ormai un punto fermo nella Can A.B. La sua ascesa è stata molto rapida con l’arrivo in Serie B nel 2020 e il debutto in Serie A meno di un anno dopo, nel febbraio 2021. In linea con la nuova generazione arbitrale, è un arbitro portato a non estrarre un numero eccessivo di cartellini e a cercare il dialogo con i giocatori in campo. Non ha brillato il 31 ottobre scorso in Empoli-Inter ma si è riscattato in Como-Fiorentina e Juve-Bologna, rivedibile in Milan-Cagliari, la sua ultima uscita. Vediamo come se l’è cavata al Gewiss Stadium il fischietto di Ostia Lido.

I precedenti di Marchetti con Atalanta e Cagliari

Nessun precedente per Marchetti in stagione con il Cagliari con l’arbitro che era stato inizialmente designato per la partita con il Milan di inizio gennaio, ma era stato sostituito a poche ora dal fischio da Fourneau, mentre per l’Atalanta c’è un precedente che risale alla sconfitta di inizio campionato contro l’Inter a San Siro (4-0). In carriera, Marchetti ha arbitrato il Cagliari in altre 5 occasioni. La prima nel 2021/2022 in casa contro la Sampdoria, poi nella stessa stagione il secco 4-0 di San Siro incassato dai rossoblù per mano dell’Inter.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nella stessa stagione anche l’incontro di Coppa Italia contro il Sassuolo, in cui la squadra sarda ha ceduto 1-0 a Reggio Emilia. Marchetti ha arbitrato una gara del Cagliari anche nella stagione della Serie B, lo 0-0 di Marassi contro il Genoa, con l’ultima direzione di gara con i rossoblù che risale al 26 novembre 2023, nella partita contro il Monza alla Unipol Domus terminata 1-1. Una vittoria e una sconfitta per l’arbitro di Ostia Lido con l’Atalanta: oltre al già citato Inter-Atalanta 4-0, da registrare la vittoria esterna dello scorso campionato contro il Sassuolo (0-2).

L’arbitro ha ammonito 2 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Vecchi e Mokhtar con Cosso IV uomo, Guida al Var e Manganiello all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Hien e Coman.

Atalanta-Cagliari, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Gara fallosa e ruvida ma nessun ammonito da parte dell’arbitro per 94’ prima di due gialli per Hien e Coman per reciproche scorrettezze prima del fischio finale. Due gli episodi chiave. Al 59′ segna Brescianini ma l’arbitro annulla per una carica di Posch al portiere Caprile. All’82’ la Dea reclama un rigore per un mani in area di Zortea ma il braccio era lungo il corpo. L’arbitro lascia correre, c’è un check del Var che conferma la decisione di Marchetti. Dopo il recupero Atalanta-Cagliari finisce 0-0.

Il parere di Marelli

Sul gol annullato alla Dea arriva anche il commento del talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, che dice: “Decisione corretta, c’è movimento di Posch verso il portiere, quindi commette un’infrazione”. Giusta la decisione di Marchetti anche in occasione del rigore negato: “Tocca col braccio ma erano troppo vicini, corretto lasciar correre”.