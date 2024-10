Atalanta-Celtic, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Terza giornata di Champions, appuntamento oggi pomeriggio con i bergamaschi che se la vedranno con gli scozzesi. Gasperini costretto a studiare un piano B in difesa

Terza giornata della nuova Champions League e Atalanta e Celtic Glasgow in campo. Le avversarie si affrontano oggi a Bergamo in una partita che significa molto per entrambe le squadre. Pur attraversando momenti estremamente differenti, in Europa, il peso specifico del match di questa sera è notevole per entrambe.

Il match tra i nerazzurri e gli scozzesi è in programma oggi mercoledì 23 ottobre alle ore 18:45. I bergamaschi giocano in casa con qualche certezza in più, dopo i risultati ottenuti nella competizione continentale e la fase in campionato.

Champions: Atalanta-Celtic, quando si gioca

Primo appuntamento odierno quello con i nerazzurri che giocano alle ore 18:45, allo stadio Gewiss di Bergamo, dove si sentirà ancora suonare la musica della Champions. Gasp e i suoi arrivano dal pareggio all’esordio con l’Arsenal e il 3-0 rifilato allo Shakhtar, nell’ambito della competizione versione brand new. Gli scozzesi del Celtic, vincenti all’esordio, vogliono rialzare la testa dopo l’umiliante 7-1 rimediato in casa del Borussia Dortmund nell’ultimo turno di coppa.

Ecco riepilogate di seguito le informazioni fondamentali:

Partita: Atalanta-Celtic

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: mercoledì 23 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta tv: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Atalanta Celtic in TV

Chi vorrà seguire in tempo reale Atalanta-Celtic potrà collegarsi e seguire la diretta televisiva il match, terza partita nella competizione continentale, a partire dalle 18:45 su Sky, che trasmetterà in esclusiva la sfida che segna l’esordio dei rossoneri nel torneo continentale.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match sui canalisui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). La diretta prevede un ampio approfondimento in studio pre e post partita con commenti e interviste.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Atalanta-Celtic in streaming

Come di consueto, quanti vorranno collegarsi e vedere la partita dell’Atalanta in streaming potranno seguire live la sfida contro gli scozzesi del Celtic anche così.

Gli utenti interessati dovranno connettersi attraverso smart tv o i propri device, tablet e smartphone, e ricorrere a NOW oppure scaricare l’app Sky GO disponibile per gli abbonati Sky.

Le probabili formazioni

Passiamo alle probabili formazioni. Qualche problema in difesa per mister Gasperini che ha studiato una soluzione per la sua Atalanta a prova di scozzesi. Da valutare le condizioni di Hein e Kolasinac, influenzati. Il tecnico nell’eventualità punterà su De Roon e Djimsiti. Pasalic in mediana al fianco di Ederson, sulla destra ballottaggio Zappacosta-Bellanova. Davanti Lookman-De Ketelaere-Retegui. Per il Celtic, Rodgers dovrebnbe affidarsi al 4-3-3 con il tridente Kuhn, Maeda, Furuhashi.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini.

(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolašinac; Bellanova, De Roon, Éderson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. All. Gasperini. Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kuhn, Furuhashi, Maeda. All. Rodgers.

L’arbitro della gara

La terna arbitrale e Var di Atalanta-Celtic vede nelle vesti di direttore di gara Irfan Peljto (BIH), assistenti Senad Ibrišimbegović (BIH) e Davor Beljo (BIH), IV Uffciale Antoni Bandić (BIH), V.A.R. Sören Storks (GER), A.V.A.R. Christian Dingert (GER).