Atalanta-Fiorentina, moviola: rigore negato, gol annullato e 5 reti, quante emozioni all’ultima di Orsato

La prova dell’arbitro al Gewiss Stadium nell’ultima di A analizzata ai raggi X, passaggio d’onore per il fischietto veneto che chiude la carriera

Non era un big-match, visto che già era stato svuotato di significati in virtù degli ultimi risultati, ma resta per Orsato – designato da Rocchi per il recupero della 29esima giornata che tra mille polemiche era stato fissato per ieri, domenica 2 giugno – un momento emozionante. Il fischietto di Schio, che appenderà il fischietto al chiodo dopo gli Europei in Germania, era all’ultima partita di serie A. Vediamo come se l’è cavata al Gewiss Stadium.

I precedenti di Orsato con Atalanta e Fiorentina

L’arbitro veneto aveva diretto la Dea per 33 volte con un bilancio di 11 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Gli incroci con i viola erano 40 per un consuntivo di 9 vittorie, 13 pareggi e 18 sconfitte.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Giallatini, suoi storici collaboratori, con Pairetto IV uomo, Chiffi al Var e Zufferli all’AVar, l’arbitro ha ammonito solo due giocatori: Martinez Quarta e Ranieri, che era diffidato. Nessuno della squadra di Gasperini.

Atalanta-Fiorentina, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi. Al 5′ Martinez Quarta si lancia palla al piede e scivola in area: il difensore si lamenta, Orsato fa segno che non c`é nulla. Al 26′ Martinez Quarta si allunga il pallone e travolge Ederson: solo richiamo per lui. Al 44′ segna Ranieri ma il gol viene annullato per fuorigioco sia di Ranieri che di Belotti a inizio azione. Al 57′ scintille tra Lookman e Martinez Quarta, Orsato chiede calma. Primo giallo al 75′ per Martinez Quarta: intervento in ritardo su El Bilal Tourè. All’85’ Ranieri, che era diffidato e salterà la prima partita del nuovo campionato. Atalanta-Fiorentina finisce 2-3 e con il passaggio d’onore a fine partita delle due squadre per Orsato. L’omaggio di giocatori e allenatori, i loro applausi e perfino la standing ovation dello stadio. Quindi l’abbraccio del figlio, il bacio della moglie. “Grazie, grazie a tutti”, ripete Orsato..