08-02-2022 21:52

Ai microfoni di Leovegas.news, Remo Freuler ha parlato della sfida in Coppa Italia contro la Fiorentina, valevole per i quarti di finale: “Abbiamo un conto in sospeso con la Coppa Italia, vogliamo andare avanti e raggiunge le semifinali”.

L’Atalanta affronterà la Fiorentina e Freuler non si fida: “E’ migliorata molto rispetto alla scorsa stagione, vogliamo però batterla e, soprattutto, ritornare a vincere in casa davanti al nostro pubblico”.

OMNISPORT