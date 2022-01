Atalanta, la situazione delicata di Ilicic: un talento non omologato

21-01-2022 10:22

Nel tardo pomeriggio di giovedì 20 gennaio, irrompe la risposta a quegli interrogativi che giravano attorno a una assenza essenziale. Josip Ilicic, centrocampista offensivo sloveno dell’Atalanta, non ha giocato contro l’Inter e in altre circostanze non figurando addirittura tra i convocati di mister Gian Piero Gasperini per una specifica ragione che stando al Corriere della Sera ha radici profonde e va ricondotta a un periodo complicato e sofferto.

Ilicic e lo stop dopo la prima ondata di Covid a Bergamo

La sua situazione personale, che era stata palesata quando la prima drammatica ondata si era andata progressivamente contenendo, sembra sia riaffiorata e abbia assunto proporzioni tali da suggerire uno stop.

Perché un malessere di natura diversa da un infortunio, va considerato e trattato con le medesime attenzioni che si riservano a un problema di campo. Ilicic è stato e rimane uno dei giocatori più potenti della Serie A; lo ha dimostrato in quei match che contano, ricorrendo a un’espressione usurata eppure efficace, quando si vuole rendere l’idea di una partita decisiva per sancire un percorso in un torneo.

Ilicic, il ritorno e la speranza Milan

Così lo è stato in Champions, contro il Valencia, quando segnò una quaterna pazzesca per Bergamo e l’Atalanta che gli ha conferito successo, stima, apprezzamenti. Che sia ancora qui,o altrove, il suo futuro calcistico lo si apprenderà quando sarà il momento opportuno.

Intanto, se quel malessere si è ripresentato come è sostenuto dal Corsera, è possibile che si apra un nuovo scenario come quello del trasferimento?

Al momento non ci sarebbero offerte particolari per il giocatore, che vanta un contratto in scadenza nel 2023 con l’Atalanta ma aveva ricevuto un lusinghiero apprezzamento dal Milan (vive da qualche tempo a Milano e l’ipotesi di giocare in rossonero era più che apprezzata), solo qualche mese fa, anche se poi la soluzione contrattuale proposta non convinse gli orobici e la dirigenza. E nonostante lo stesso Gasperini, nelle sue esternazioni, avesse lasciato intendere che dopo un ciclo importante, Ilicic fosse propenso a lasciare Bergamo.

Di possibilità ve ne sarebbero anche oggi, eccome. Ma sta a Ilicic ritrovare le motivazioni, la serenità. Il resto arriverà, a tempo debito.

Clicca qui per abbonarti e vedere tutte le gare di Serie A live su DAZN

VIRGILIO SPORT