Atalanta, Scalvini vive un nuovo incubo: rischia un lungo stop dopo l’infortunio alla spalla. Gasperini preoccupato

La Dea non centra la qualificazione diretta agli ottavi ma contro Bruges e Sporting Lisbona partirà col ruolo di favorita ma in casa nerazzurra preoccupano le condizioni di Scalvini

L’Atalanta continua a stupire in Europa, la formazione di Gasperini strappa un punto al Barcellona ma non centra la qualificazione diretta agli ottavi. Ai playoff la Dea trova una tra Bruges e Sporting Lisbona in un accoppiamento che la vede comunque favorita per il passaggio alla fase successiva. Ma ora a preoccupare sono le condizioni di Scalvini.

L’infortunio di Scalvini

Partita quasi finita e per l’Atalanta arriva la doccia fredda. Giorgio Scalvini è stato costretto a uscire in barella dopo aver avuto la peggio in uno scontro aereo con Koundè. Un problema alla spalla, che stando alla reazione del giocatore italiano, sembra essere anche piuttosto serio. Il difensore ha dovuto lasciare il campo aiutato dai sanitari perché il dolore non gli permetteva neanche di alzarsi e continuava a tenersi la spalla dolorante. L’Atalanta ha finito la partita in dieci uomini visto che l’infortunio è arrivato quando Gasperini aveva già esaurito tutti i cambi a disposizione.

Non è la prima volta che il difensore accusa un problema alla spalla, anche lo scorso dicembre era stato costretto a rimanere ai box per un problema simile che ora potrebbe essersi aggravato e che potrebbe anche costringerlo a sottoporsi a un intervento chirurgico.

L’ennesima sfortuna

Giorgio Scalvini è considerato uno dei migliori giocatori dell’ultima generazione, vanta già presenze con la nazionale maggiore ma la sua carriera sembra non riuscire a decollare a causa degli infortuni. Lo scorso giugno, mentre era in procinto di partire con la nazionale italiana alla volta degli Europei, è arrivato l’infortunio al ginocchio con la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un ko arrivato proprio nell’ultimo match della stagione contro la Fiorentina, tanto tempo fuori. Ora questo problema alla spalla che rischia di mettere a rischio anche questa stagione con i tifosi dell’Atalanta che trattengono il respiro.

La preoccupazione di Gasperini

A fine partita è lo stesso Gasperini a dimostrare un po’ di ansia e di preoccupazione per le condizioni del suo giocatore: “Per Scalvini ci dispiace molto. Ha un problema alla spalle ed è a rischio. Siamo davvero dispiaciuto e rammaricati che sia successo in questo modo, non sappiamo ancora se dovrà essere operato nei prossimi giorni”. E in difesa per l’Atalanta rischia di crearsi una vera e propria emergenza visto che anche Kolasinac non è al meglio.

