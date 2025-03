Atalanta-Inter, che lite a Pressing sull'arbitro: "Massa ha fatto il fenomeno"

A Pressing su Canale 5 si scatena un acceso dibattito sulle espulsioni a Bergamo di Ederson, Bastoni e Gasperini. Volano parole grosse

L’arbitro Massa per il big match Atalanta-Inter è sotto accusa. Dopo la doppia ammonizione ad Ederson e le espulsioni per Bastoni e Gasperini, lo studio di Pressing – in onda su Canale 5 – scatena una bufera sulle interpretazioni arbitrali. Da Tacchinardi a Biasin, le liti infinite e i pareri contrapposti su come l’arbitro avrebbe dovuto gestire il caso Ederson e il caso Bastoni. Graziano Cesari, infine, apre un forte dibattito anche sul rosso al tecnico della Dea.

Tacchinardi spiega perché anche Bastoni andava subito espulso

Secondo Tacchinardi andava espulso anche Bastoni immediatamente, per proteste dopo il primo giallo ricevuto: “Se dai il primo giallo ad Ederson, allora devi darlo anche a Bastoni per le braccia alte dopo il fischio! Scusate, ma qual è la differenza tra il braccio alzato da Ederson e il braccio alzato da Bastoni? Se la regia lo fa rivedere… Il braccio alzato da Ederson è uguale al braccio di Bastoni che fa casino così con le braccia. Guarda!”

A quel punto replica Biasin: “Bastoni è stato prima ammonito. E viene espulso anche dopo. Perché dovete mettere insieme le cose? Ederson viene cacciato perché prima si lamenta, ed esce un giallo, e poi fa l’applauso all’arbitro. L’arbitro di fronte allo all’applauso, l’arbitro avrà pensato ‘porca miseria, non vorrei, ma devo ammonirlo!’…”

La provocazione di Zazzaroni verso Biasin

Ivan Zazzaroni provoca a quel punto Biasin per l’interpretazione ‘folkloristica’ di Biasin sulla direzione arbitrale di Atalanta-Inter: “Addirittura interpreti anche l’arbitro! Vabbe’…!” (rivolto a Biasin ndr.) Ed aggiunge Sabatini: “Mamma mia!” A quel punto entra a gamba tesa nella discussione anche Trevisani: “La prima ammonizione di Ederson è simile alla non ammonizione di Bastoni, ma è Massa che ha preso un abbaglio. Sbaglia a rimanere lì dopo aver dato il primo giallo a Ederson. Allontanati! Che rimani lì a fare a farti protestare in faccia?”

Replica infine Biasin: “È una follia questa! Una roba senza senso! Se mi dite che il doppio giallo a Ederson non ha senso di esistere dite una cosa senza senso!”.

Cesari dice che il rosso Gasperini è sbagliato

Alle parole di Cesari, sull’errato rosso a Gasperini, si scatena un ennesimo dibattito in studio. Interviene Tacchinardi: “Massa è permalosetto… Ha fatto un po’ il fenomeno con il rosso a Gasperini! Concordo con Cesari!” A quel punto replica Biasin: “Quindi a sentire voi anche Gasperini doveva rimanere al suo posto e non doveva essere espulso? Incredibile!”

Non si placano gli animi in studio, interviene Zazzaroni: “Ma c’è qualcuno che ti suggerisce le cose? Sei l’unico che non è d’accordo con noi!” Arriva poi una replica amara di Biasin: “Guarda che per me è veramente un motivo d’orgoglio questo!”

Ed ancora, risponde Zazzaroni: “Ti abbiamo detto che il problema è l’atteggiamento di Massa”. Non si ferma Biasin che sostiene: “Gasperini in carriera avrà avuto settanta espulsioni… Quindi siccome gioca contro l’Inter capiamolo e lasciamolo lì, anche se ti manda a quel paese. Incredibile!”

Arriva, infine, la provocazione a gamba tesa di Tacchinardi: “Se fosse successo a Inzaghi avresti detto che ci sarebbe voluto un po’ più di tatto”.