Atalanta-Lazio, Inzaghi: "Meritavamo la semifinale, Alberto e Musacchio da valutare"

In vista del match contro l’Atalanta, il tecnico della Lazio Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa:

SULLA PARTITA

“La partita di giovedì è stata giocata bene da parte nostra. A lunghi tratti siamo stati più bravi noi. Tuttavia abbiamo pagati troppi errori. Le insicurezze individuali hanno compromesso la qualificazione. Ci tenevamo a passare il turno. Ora pensiamo alla sfida di domani sperando di tenere quanto di buono fatto in coppa”.

SU LUIS ALBERTO E MUSACCHIO

“Luis Alberto sono due giorni che si allena bena. Rientrare dopo dieci giorni da un’operazione non è facile. Oggi abbiamo avuto delle buone sensazioni ma domani vedremo. Musacchio lo abbiamo voluto: è pronto ma si allena con noi solo da un paio di giorni. Dopo il risveglio muscolare di domani valuteremo meglio”.

SULLA VOCE

“Rispetto i giornalisti e il vostro lavoro. Anche se da qualche tempo ho dei problemi alle corde vocali, mi sono presentato lo stesso. Quando non posso esserci mi dispiace. Contro l’Atalanta abbiamo vinto delle gare importanti in passato, come nella finale di Coppa Italia. Domani vorremo tornare ad essere la squadra che dà fastidio alle solite big del campionato. Noi e l’Atalanta sotto questo punto di vista siamo stati simili”.

SUL MERCATO E GASPERINI

“Per quanto riguarda il mercato, avevamo bisogno di rimpiazzare il buco lasciato da Ramos. Il giocatore preso ci darà una mano da qui alla fine. Gasperini invece credo che sia libero di dire quello che vuole. Dal mio canto resto concentrato sulle cose che contano”.

SULLA ROSA

“Siamo un po’ delusi, volevamo la semifinale e l’avremmo meritata. Ma nel calcio non sempre vince chi merita. Domani servirà una grande partita contro una grande squadre. Nonostante il poco tempo per recuperare. Qui rimarranno Strakosha, Caicedo, Cataldi e Ramos. Con gli altri speriamo invece di fare una buona partita”.

SUL CAMPIONATO

La gara sarà importante, sappiamo di dover giocare al massimo. Ora inizia il ritorno e mancano ancora diciannove partite. Siamo contenti del bottino ottenuti finora. Tuttavia per arrivare nelle prime quattro ci vorrà uno sforzo maggiore da parte nostra”.

SUI BIG CHE TORNANO

“I giocatori che domani tornano sono per noi importantissimi. Al di là dei risultati mercoledì abbiamo giocato bene, nonostante il risultato e l’eliminazione. L’anno scorso ci hanno fatto dei torni, ma quest’anno è solo nostra la responsabilità della sconfitta. Comunque sono soddisfatto di quanto visto”.

OMNISPORT | 30-01-2021 17:10