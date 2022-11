06-11-2022 08:43

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Si era interrotta sempre in Lombardia la striscia negativa del Napoli con l’arbitro Mariani: la vittoria a San Siro col Milan aveva spezzato una serie di 5 sconfitte di fila degli azzurri col fischietto di Aprilia con cui i precedenti fino a ieri mattina erano 17, con 11 vittorie del Napoli, 1 pari e appunto 5 sconfitte, mentre nei sedici precedenti tra Mariani e l’Atalanta si registravano tre pareggi, sei sconfitte e sette vittorie ma come se l’è cavata ieri al Gewiss Stadium di Bergamo nel match vinto dalla Spalletti-band per 2-1?

Atalanta-Napoli, Gasperini furioso per il mancato recupero

Per gli atalantini Mariani ha arbitrato male, nonostante abbia concesso un rigore dubbio alla Dea. La pietra dello scandalo è il recupero come ha spiegato Gasperini: “Siamo stati all’altezza e in tanti casi anche superiori al Napoli. Non avremmo meritato di perdere, c’è stato anche un pizzico di sfortuna. Penso che nel finale l’arbitro ha perso un po’ la barra della partita. È stata una partita molto agonistica, ma anche molto corretta da parte di entrambe le squadre. Solo nel recupero è successo qualcosa”.

Atalanta-Napoli, Muriel accusa duramente Mariani

Più pesante il commento di Luis Muriel. L’attaccante colombiano, che non ha potuto prendere parte all’incontro perché fermato ai box per un infortunio muscolare, si sarebbe lamentato delle scelte di Mariani con un post su Instagram che però è stato successivamente rimosso, come si legge sul Corriere della Sera: “Se devi arbitrare alle 18, non mettere la cena alle 20 che poi non fai in tempo ad arrivare”.

Atalanta-Napoli, il Var vede il rigore per il mani di Osimhen

I casi dubbi sono diversi: al 17′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Osimhen tocca il pallone con un braccio allungandolo istintivamente. Proteste dei bergamaschi, Mariani viene richiamato al Var e concede il penalty, forse condizionato da Irrati. Mancano immagini chiarissime.

Atalanta-Napoli, che caos nel finale

La gara è stata quasi sempre nervosa, Mariani ha lasciato giocare troppo ed ha iniziato a fischiare e ad ammonire troppo tardi, così nel finale è successo di tutto. Al 92′ stacco di testa di Zapata, la palla è deviata da Juan Jesus ma Mariani non concede l’angolo. Grandi proteste dei nerazzurri, giallo per l’attaccante colombiano e per Toloi. Finale convulso, l’arbitro non allunga il recupero nonostante due sostituzioni e un po’ di tempo perso per gioco fermo a conferma di una prova decisamente insufficiente per l’arbitro di Aprilia. Una simile lamentela contro il Napoli era stato fatta dal tecnico del Bologna Thiago Motta al Maradona.