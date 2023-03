Atalanta, si ferma Scalvini: out per l'Udinese

Il difensore ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento del legamenti del compartimento interno

03-03-2023 09:52

Brutte notizie per l’Atalanta: si ferma il difensore Giorgio Scalvini, che salterà sicuramente la partita con l’Udinese ed è in dubbio per il Napoli. Come evidenziato dagli esami, per il giocatore distorsione alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno. Il problema era sorto durante il match con il Milan, ma all’inizio non sembrava nulla di grave. La caviglia si è successivamente gonfiata e Scalvini ha continuato ad avere dolore.

Contro i friuliani rientrerà dalla squalifica Demiral, pronto a sostituire l’infortunato. Non ci sarà invece Palomino per i postumi di una distrazione all’adduttore sinistro. A completare il reparto, contro l’Udinese, ci saranno Toloi e Djimsiti, davanti a Musso.