Atalanta-Sturm Graz, moviola: Var e gol annullati, per la Dea poteva arrivare goleada storica

La prova dell’arbitro Rumsas nel penultimo turno della Phase League di Champions analizzata ai raggi X, un sol ammonito per il fischietto lituano

Trentacinque anni, lituano, è Donatas Rumsas l’arbitro scelto dall’Uefa per Atalanta-Sturm Graz. Cinque presenze in Champions per lui in carriera ma precedenti poco favorevoli con le italiane. In particolare fece infuriare la Fiorentina nella gara di Conference League poi pareggiata 1-1 col Maccabi, vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Rumsas con l’Atalanta

Il fischietto lituano in carriera ha già arbitrato squadre italiane ma è stata la prima volta con la Dea.

L’arbitro ha ammonito solo un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti connazionali Radius e Suziedėlis con Smitas IV uomo, il portoghese Martins al Var e il tedesco Dingert all’Avar, l’arbitro ha ammonitosolo Samardzic.

Atalanta-Sturm Graz, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 36′ giallo per Samardzic dopo una trattenuta su Camara che aveva provato ad andarsene in velocità. Al 49′ arriva il 2-0 per l’Atalanta con la rete di De Ketelaere che sfrutta l’assist e la giocata di Lookman dopo la giocata di Samardzic ma interviene il Var e il gol del belga viene annullato per fuorigioco di Lookman.

Al 59′ Pasalic che segna sotto porta sull’invito di Cuadrado. Ancora intervento del Var per valutare la posizione di offside del giocatore atalantino ma stavolta è tutto buono e la rete viene convalidata. All’80’ Ederson verticalizza per Zappacosta, che si gira e incrocia la conclusione con il sinistro. Scherpan si allunga, tocca il pallone, ma non riesce ad evitare che il pallone finisca in porta. L’arbitro, però, annulla per fuorigioco dell’ex Chelsea. Dopo 4′ di recupero Atalanta-Sturm Graz finisce 5-0.