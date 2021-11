Atalanta-United, Solskjaer: "Modulo? Non dico nulla"

01-11-2021 17:08

In vista del match contro l’Atalanta in Champions League, Solskjaer è intervenuto in conferenza stampa: “Serve anche una vittoria fuori casa per passare il girone, sarà una partita molto difficile: all’andata De Gea ha fatto due parate eccezionali evitando il 3-1 dell’Atalanta. La squadra di Gasperini ha uno stile unico, assomiglia a una squadra inglese. Possono creare problemi a qualsiasi altra squadra, attenzione”.

Riguardo al cambio di modulo dal 4-2-3-1 classico al 3-4-1-2 visto contro gli Spurs, Solskjaer non ha lasciato indizi all’Atalanta: “Non voglio svelare il piano di gioco, ma possiamo ovviamente schierarci in modi diversi. A prescindere dalla tattica, quel che conta sono i giocatori e la loro qualità. È la qualità che prevale su qualunque sistema. Conta come i singoli interpretano il proprio ruolo, conta come Bruno Fernandes passa la palla a Cristiano Ronaldo”.

OMNISPORT