Atalanta: Zapata in dubbio per il Real Madrid?

Nonostante l’ottima prova disputata sul terreno del Meazza, l’Atalanta esce dal campo con una sconfitta e zero punti. Oltre al ko che ha messo fine ad un’ottima striscia positiva in campionato, i bergamaschi devono fare i conti anche con il problema occorso a Duvan Zapata.

L’attaccante colombiano, che a San Siro era partito titolare, al 70’ ha chiesto il cambio poiché ha avvertito un dolore che non gli ha consentito di restare in campo fino a fine match.

A spiegare poi cosa sia successo, è stato Gian Piero Gasperini dopo il triplice fischio finale. “E’ uscito nel secondo tempo perché dolorante. Se l’avrei rischiato con Muriel? Certamente sì, vista la sua fisicità non sarebbe certamente uscito. Speriamo che per lui non sia nulla di serio”.

L’Atalanta per adesso non ha emesso alcun comunicato riguardo le condizioni del giocatore che già contro il Real Madrid aveva riportato un problema che poi l’aveva costretto a saltare la successiva sfida di campionato contro la Sampdoria per una contrattura.

Si saprà sicuraemnte di più nelle prossime ore, ma quello che è certo è che l’Atalanta è attesa da un calendario molto compresso. Venerdì sarà infatti impegnata in campionato contro lo Spezia, mentre martedì 16 marzo tenterà a Madrid di ribaltare l’1-0 patito all’andata contro il Real, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

OMNISPORT | 09-03-2021 15:20