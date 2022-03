Atalanta, Zappacosta: "Vogliamo vincere, ma attenzione al Bayer"

17-03-2022 18:08

L’esterno dell’ Atalanta , Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Sky Sport a meno di un’ora dalla gara di Europa League contro il Bayer Leverkusen . Si ripartirà dal 3-2 della gara di andata in favore dei nerazzurri. Queste le sue dichiarazioni: “Dobbiamo fare una partita da Atalanta, vogliamo vincere senza pensare che abbiamo due risultati su tre. Non pensiamo a gestire il risultato, quando ci proviamo andiamo in difficoltà, giocheremo al massimo dall’inizio”.

Zappacosta conclude: “Hanno perso Wirtz per un infortunio al ginocchio e ci dispiace ma hanno giocatori di livello, dovremo stare attenti. Se possiamo arrivare in fondo lo dirà il campo, stasera vogliamo dare un segnale”.

OMNISPORT