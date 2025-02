Europei atletica, i convocati per Apeldoorn: Furlani, Fabbri e Iapichino le punte. Anche senza Jacobs l'Italia è da battaglia

Il DT La Torre ha convocato 39 azzurri (20 uomini e 19 donne) per gli Europei in programma dal 6 al 9 marzo. Tanti big azzurri puntano alle medaglie che contano

Non c’è Marcell Jacobs, non c’è neppure Gimbo Tamberi, ma l’Italia che si presenterà nel lungo fine settimana che va dal 6 al 9 marzo ad Apeldoorn promette di lasciare il segno. E confermarsi nell’elite dell’atletica continentale, perché ormai vedere dipinti d’azzurro i gradini del podio è diventata una piacevolissima consuetudine. Tanto che le convocazioni del direttore tecnico La Torre vanno nella direzione indicata da tempo: l’Italia calerà tanti assi, pronti a stupire l’Europa prima di provare a prendersi il mondo nei mondiali in programma a settembre a Tokyo.

Ceccarelli sogna il bis, Baffour vuole stupire

Jacobs è l’assente più illustre: aveva messo gli Europei nel mirino, ma dopo la prima uscita a Boston e quella mancata (causa influenza) a New York dello scorso 8 febbraio ha preferito concentrarsi sul lavoro da fare in vista della stagione all’aperto, che per lui inizierò a metà aprile nelle tappe asiatiche di Diamond League.

Gli uomini jet saranno allora Samuele Ceccarelli e Stephen Awuah Baffour: Ceccarelli è campione europeo in carica (nel 2023 batté proprio Jacobs, che aveva vinto due anni prima dando il là al magico 2021), ma a sorpresa è rimasto fuori Bandaogo, fresco campione italiano davanti proprio a Ceccarelli e Baffour.

La stagione indoor non era nei programmi di Filippo Tortu e Chituru Ali, pertanto i due non erano mai stati in lizza per un posto. Una carta importante l’Italia se la giocherà in campo femminile, con Zaynab Dosso che ha la seconda prestazione europea dell’anno e che pertanto punta dichiaratamente a una medaglia.

Furlani sfida Tentoglou, derby Fabbri-Weir nel peso

Sono complessivamente 39 i convocati per Apeldoorn, di cui 20 maschi e 19 femmine. Le punte di diamante rispondono al nome di Mattia Furlani nel salto in lungo (che sfida con il greco Tentoglou!) e di Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, dove Nick Ponzio spera di potersi inserire come terzo incomodo. Nel salto triplo, speranze di medaglia concrete con Andrea Dallavalle (che è tornato in auge saltando 17.36 agli assoluti) e Andy Diaz in campo maschile, mentre nel lungo femminile Larissa Iapichino vuole mettersi al collo una medaglia per cominciare bene la stagione.

Altri atleti da seguire con attenzione sono Luca Sito e Alice Mangione nei 400 metri, Catalin Tecuceanu negli 800 metri, Marta Zenoni nel 1.500 metri e Ludovica Cavalli nei 3.000 metri. Nell’asta femminile, sia Roberta Bruni che Elisa Molinarolo sperano di poter piazzare una misura da podio, mentre non avrà nulla da perdere Sveva Gerevini nel pentathlon. La possibile sorpresa è Matteo Sioli: l’altista ha conquistato l’argento mondiale Under 20 e ha saltato 2.28 agli ultimi Assoluti, candidandosi a mina vagante della gara di salto in alto. Torna in gara anche Lorenzo Simonelli, impegnato nei 60 ostacoli dove proverà a inserire nella lotta per le zone che contano.

L’elenco completo dei 39 convocati di La Torre

Uomini: Stephen Awuah Baffour (60 metri), Samuele Ceccarelli (60 metri), Luca Sito (400 metri), Simone Barontini (800 metri), Giovanni Lazzaro (800 metri), Catalin Tecuceanu (800 metri), Federico Riva (1500 metri), Hassane Fofana (60 ostacoli), Nicolò Giacalone (60 ostacoli), Lorenzo Simonelli (60 ostacoli), Manuel Lando (salto in alto), Eugenio Meloni (salto in alto), Matteo Sioli (salto in alto), Mattia Furlani (salto in lungo), Simone Biasutti (salto triplo), Andrea Dallavalle (salto triplo), Andy Diaz (salto triplo), Leonardo Fabbri (getto del peso), Nick Ponzio (getto del peso), Zane Weir (getto del peso)

Donne: Arianna De Masi (60 metri), Zaynab Dosso (60 metri), Gloria Hooper (60 metri), Alessandra Bonora (400 metri), Alice Mangione (400 metri), Elena Bellò (800 metri), Eloisa Coiro (800 metri), Marta Zenoni (1500 metri), Ludovica Cavalli (3000 metri), Federica Del Buono (3000 metri), Micol Majori (3000 metri), Giada Carmassi (60 ostacoli), Elisa Di Lazzaro (60 ostacoli), Idea Pieroni (salto in alto), Roberta Bruni (salto con l’asta), Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Virginia Scardanzan (salto con l’asta), Larissa Iapichino (salto in lungo), Sveva Gerevini (pentathlon)