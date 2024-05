Atletica, infortunio Tamberi: problema al ginocchio, Europei di Roma a rischio. Gimbo punta alle Olimpiadi

Il campione del salto in alto costretto a rinviare il proprio debutto stagionale. L'annuncio con un video su Instagram che, dopo il precedente dei Giochi di Rio nel 2016, mette i brividi ai tifosi

Gianmarco Tamberi costretto a fermarsi e a rinunciare al primo appuntamento stagionale. Il campione del salto in alto cancella dal calendario l’appuntamento di Ostrava, in Repubblica Ceca per un fastidio al ginocchio occorso in allenamento. In dubbio, però, come ammesso dallo stesso atleta con un video condiviso sui social, ci sono anche gli Europei di Roma il programma a giugno. L’obiettivo irrinunciabile sono le Olimpiadi di Parigi 2024, che Gimbo non ha alcuna intenzione di mettere a rischio e che vivrà anche da portabandiera.

L’annuncio di Gimbo

Gianmarco Tamberi annuncia lo stop forzato con un video sui social. Il campione del santo in alto si ferma per un problema al ginocchio e spiega il suo piano verso Parigi 2024. Di certo, la stagione di Gimbo non inizia nel migliore dei modi con un fastidio all’articolazione accusato durante l’allenamento che lo costringe a cancellare la propria presenza in Repubblica Ceca al Continental Tour di Ostrava di martedì prossimo, 28 maggio.

Il fastidio, da valutare al meglio nelle prossime ore, ha spinto Tamberi a scegliere di non correre rischi. Il primo obiettivo è quello di non fare brutte figure e non compromettere una stagione ricchissima di appuntamenti imperdibili, a cominciare dagli Europei che andranno in scena a Roma dal 7 al 12 giugno. Ma nella testa di Gimbo ci sono, inevitabilmente, le Olimpiadi di Parigi 2024, in calendario dal 26 luglio all’11 agosto prossimi e che lo vedranno portabandiera dell’Italia insieme ad Arianna Errigo.

Evitare un’altra Rio 2016

Il messaggio, arrivato come un fulmine a ciel sereno, ha certamente fatto correre un brivido lungo la schiena dei tifosi di Tamberi, che con la mente non hanno potuto fare altro che tornare all’infortunio che nel 2016 lo costrinse a saltare i Giochi di Rio. Nel suo video-messaggio su Instagram, Gimbo spiega: “Abbiamo parlato ieri con il team e abbiamo deciso che non andrò a gareggiare a Ostrava, che era la gara prevista come mio debutto stagionale, il 28 maggio. Mi dispiace molto perché non vedevo l’ora di iniziare la mia stagione olimpica, però è anche vero che bisogna fare i conti con le cose come stanno“.

Il motivo dello stop

Sul problema che lo ha costretto a fermarsi e sugli obiettivi, Tamberi rivela: “Dopo la tecnica di ieri, in cui ho provato a saltare, ho avuto dei fastidi al ginocchio… ho deciso personalmente che non valeva la pena rischiare di scendere in pedana. Anche perché, non mi va nemmeno di fare una brutta prestazione e magari mettere a rischio la partecipazione agli Europei a Roma, che so essere sicuramente più importanti delle altre gare, degli altri meeting”.

Le Olimpiadi nella testa

“E, soprattutto”, prosegue Tamberi “non voglio in alcun modo condizionare la mia preparazione e il mio percorso verso le Olimpiadi che sono il mio obiettivo più grande di questo anno. Ma ho scelto di non scendere in pedana questo martedì a Ostrava, mi spiace molto per gli organizzatori e tutti coloro che sarebbero venuti lì a vedermi e a tifarmi, però, purtroppo quest’anno ci sono degli obiettivi più grandi e, sicuramente Parigi continua a essere nella mia testa e non voglio assolutamente condizionare il mio percorso verso le Olimpiadi. Vi tengo aggiornati”.

Gimbo pronto a rinunciare a tutto per Parigi 2024

Il video-messaggio è accompagnato da una descrizione ancora più eloquente circa gli obiettivi stagionali: “Quando punti a qualcosa di grande, di veramente grande, non puoi metterti a contare il numero di rinunce che devi fare per raggiungere il tuo obiettivo. Devi essere semplicemente pronto a rinunciare a qualsiasi cosa tranne che a quella! Parigi…. Io voglio solo te! Non passerà giorno che io non penserò a te e che non sceglierò te a qualsiasi altra cosa. Fino a quella data , 10 agosto 2024, continuerò a crederci con tutto me stesso!”, un messaggio chiuso da quattro emoji furenti… più chiaro di così…