Atletica: Tamberi, l'attesa è finita: oggi la partenza per Tokyo

Un attesa durata cinque anni, nata con l’infortunio a poche settimane da Rio 2016.

Oggi, 15 luglio 2021, finalmente Gianmarco Tamberi, partirà per il Giappone, per i Giochi Olimpici di Tokyo. Per lui si tratta della seconda avventura a cinque cerchi dopo l’esperienza di Londra 2012, a vent’anni, quando non aveva ancora raggiunto i successi internazionali.

L’azzurro dell’Atl-Etica San Vendemiano, 29 anni, argento in questa stagione agli Euroindoor di Torun, è il primo dei 76 italiani a volare verso il Giappone e rimarrà per undici giorni alla Waseda University di Tokorozawa, per un periodo di ambientamento, prima di spostarsi al Villaggio Olimpico di Tokyo il 27 luglio.

La giornata inaugurale dell’atletica ai Giochi (30 luglio) è già il momento del turno di qualificazione per Gimbo, atteso in pedana alle 9.15 della mattinata giapponese, la nottata italiana, alle 2.15 (fuso orario di sette ore). Tamberi andrà a caccia della finale in programma nella serata giapponese del 1° agosto (ore 19.10, le 12.10 in Italia).

OMNISPORT | 15-07-2021 13:44