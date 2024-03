Atletico Madrid-Inter: la provocazione di Thuram, l’insulto di Griezmann a Sanchez e il record nerazzurro

Tanti episodi e colpi di scena hanno vivacizzato il match tra l'Atletico Madrid e l'Inter: festeggia Simeone, doccia fredda per Simone Inzaghi

14-03-2024 11:44

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

“Notte bianca a Madrid”, può essere il film sulle ultime ore dell’Inter dopo l’eliminazione in Champions League. Al Metropolitano l’Atletico di Simeone ha avuto la meglio ai rigori, dopo una partita ricca di suspence e colpi di scena. E di provocazioni ce ne sono state tante. Normale se ti giochi la stagione e i sogni in una serata.

Thuram e il colpo proibito a Savic

Per disputare una gara di questo livello servono le “huevos” e Thuram ha voluto testare in prima persona quelle di Savic al 101′ dei tempi supplementari. Una strizzata alle parti basse dopo una serie di spintoni e una marcatura stretta. Un siparietto che per fortuna si è concluso senza nessuna conseguenza e una risata reciproca, oltre che un legittimo dolore per il difensore dell’Atletico Madrid. L’arbitro non ha visto nulla e il Var non è intervenuto. E polemiche non ce ne sono state. Il momento era troppo delicato per perdere tempo e distrarsi.

Griezmann e lo sfottò a Sanchez: “Il cileno é un ca*asotto”

“Ehi amico, i campioni sono così”, Sanchez avrebbe tanto voluto ripetere questa frase, ma contro l’Atletico l’epilogo della sua partita è stato da dimenticare. Rigore pessimo, parata di Oblak e sfottò da parte di Griezmann. “¡Es un cagón el chileno!” ha ripetuto a gran voce il francese dopo l’errore del nerazzurro dal dischetto. Non c’è bisogno di tradurre. Le petit diable è stato pizzicato dalla telecamere e il video ha fatto subito il giro del web. Entrambi si ritroveranno nell’amichevole tra il Cile e la Francia, che si giocherà martedì 26 marzo allo stadio Vélodrome di Marsiglia. Chissà se si stringeranno la mano.

Champions, Inter punita dalla nuova regola

Solo qualche anno fa l’Inter avrebbe terminato la partita con il sorriso e festeggiando. Ricordate la vecchia regola dei gol in trasferta che “valgono doppio”? Ecco in quel caso i nerazzurri avrebbero staccato il pass per i quarti grazie all’1-0 di San Siro e alla porta tenuta inviolata da Sommer. Dal 2021-2022 non esiste più e ora le partite sono molto più equilibrate e sul filo del rasoio. Una scelta per garantire più giustizia e spettacolo. Inzaghi ne ha pagato le conseguenze, ma prima o poi a qualcuno doveva succedere. E ora di doppio c’è soltanto il dispiacere…