13-02-2022 12:14

Non ce l’ha fatta Lorenzo Sonego a qualificarsi per la finale dell’ATP 250 sulla terra rossa di Buenos Aires. Il 26enne torinese, numero 22 del mondo dopo quasi tre ore di gioco è stato battuto col punteggio di 7-5 3-6 6-2 dall’argentino Diego Schwartzman, numero 15, che in finale affronterà il numero 8 delle classifiche, il norvegese Casper Ruud, che ha sconfitto con un doppio 6-3 l’argentino Federico Delbonis.

