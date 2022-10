13-10-2022 19:38

Tutto facile per Lorenzo Musetti, che batte 6-3, 6-0 lo spagnolo Zapata Miralles (numero 74 del Ranking e giustiziere di Sonego) e accede ai quarti di finale del torneo ATP di Firenze: il break che decide il primo set è siglato dalla terza testa di serie del torneo nel sesto game, mentre è il servizio a fare la differenza nel secondo; venerdì sarà sfida allo statunitense McDonald, contro il quale non ha precedenti.

Il numero 79 del Ranking ha superato Francesco Passaro per 6-4, 7-5: Il 21enne perugino numero è rimasto in lizza per portare il match al terzo set fino all’ultimo game del secondo.