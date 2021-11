Atp Finals 2021: Alexander Zverev trionfa a Torino, Medvedev ko

21-11-2021 18:38

Torino incorona Alexander Zverev: il tennista tedesco ha vinto le Atp Finals 2021, battendo in finale il russo Daniil Medvedev.

Atp Finals 2021: il trionfo di Zverev

Zverev, numero 3 del mondo, si è imposto in due set con i parziali di 6-4, 6-3, al termine di una prova superlativa. Il tedesco, che in settimana era stato battuto nel girone proprio da Medvedev, sabato aveva piegato in semifinale Novak Djokovic: per lui è il secondo trionfo alle Finals dopo il titolo del 2018, e succede allo stesso russo, che si era affermato nel 2020 a Londra. Zverev chiude un 2021 d’oro, con sei titoli conquistati (tra cui l’oro a Tokyo 2020), e mette ora nel mirino il secondo posto dello stesso Medvedev.

Atp Finals 2021: Zverev domina la finale contro Medvedev

Zverev solido fin dalle prime battute chiude il primo set 6-4 grazie a un break nel terzo gioco: il tedesco gioca con grande fiducia e sbaglia pochissimo, Medvedev non riesce a scalfire le sue certezze.

Nel secondo ci si aspetta la reazione del russo, arriva invece immediato il break al primo gioco del numero tre del mondo, che conduce il parziale fino al 6-4 finale. Una vittoria netta e senza appello per il tedesco, che sembra aver fatto un ulteriore salto di qualità sotto il profilo della mentalità.

Atp Finals 2021: quanto ha guadagnato Alexander Zverev

Grazie a questa finale praticamente senza storia, Zverev ha incassato un montepremi stellare da oltre 2 milioni di dollari statunitensi, pari a 1,9 milioni di euro. Un milione di dollari per la vittoria in finale con Medvedev, oltre mezzo milione per il successo in semifinale contro Djokovic, circa 350mila dollari per le due vittorie nel girone contro Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz, il resto per la semplice partecipazione all’ultimo torneo del circuito Atp.

OMNISPORT