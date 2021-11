ATP Finals 2021: Zverev batte Hurkacz, Sinner fuori dalle semifinali

18-11-2021 15:38

E’ durato poco più di un’ora il sogno di Jannik Sinner di approdare alle semifinali delle ATP Finals 2021 in corso di svolgimento a Torino. Metà del destino dell’altoatesino, oltre che da una sua eventuale vittoria stasera contro Daniil Medvedev, dipendeva dal risultato del match del suo stesso girone tra Alexander Zverev e Hubert Hurkacz. Ebbene, a vincere è stato Zverev, che si è guadagnato lui il pass per le semifinali battendo il polacco col punteggio di 6-2 6-4 ed escludendo così Jannik dai magnifici quattro del torneo sul cemento indoor del Pala Alpitour torinese.

ATP Finals 2021: il primo set tra Zverev e Hurkacz

L’inizio del primo set è drammatico per Hurkacz, che tra l’altro era rimasto in dubbio fino all’ultimo momento a causa di un problema alla caviglia. Il polacco perde due volte la battuta nel primo e nel terzo game e conquista solo 2 punti contro i 16 del tedesco numero 3 del mondo, il quale poi non sfrutta un’ulteriore palla break che avrebbe potuto chiudere il set, sul 5-1, ma nel gioco successivo non ha nessun problema ad aggiudicarsi il parziale in meno di mezz’ora.

ATP Finals 2021: il secondo set tra Zverev e Hurkacz

Nel secondo set nessuna palla break fino al settimo game quando è sempre Hurkacz a doverne salvare una, Zverev invece non ne ha concessa neanche una in tutta la partita aggiudicandosi il suo turno di battuta ai vantaggi una sola volta. Il break decisivo a favore del 24enne nativo di Amburgo arriva sul 4-4, poi va sotto 0-30 quando sta servendo per il match ma chiude la pratica con quattro punti consecutivi e una prima di servizio vincente.

ATP Finals 2021: beffato Sinner, in semifinale con Djokovic ci va Zverev

Zverev chiude da secondo nel Gruppo Rosso alle spalle di Medvedev e ora incontrerà in semifinale il serbo numero 1 del mondo Novak Djokovic, già sicuro vincitore del Gruppo Verde, mentre il quarto semifinalista sarà deciso domani dal confronto diretto tra il russo Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud, Djokovic invece se la vedrà con il britannico Cameron Norrie, subentrato al greco Stefanos Tsitsipas.

ATP Finals 2021: contro Medvedev match di consolazione per Sinner

Stasera invece per Sinner ci sarà un match di pura esibizione, che non conterà nulla nell’economia del torneo ma “solo” per il montepremi totale che si porterà a casa, contro Medvedev, numero 2 del mondo. Aspettando l’esito di questa sfida le ATP Finals di Torino hanno regalato agli appassionati l’enorme dispiacere per l’infortunio di Matteo Berrettini contro Zverev ma anche la gioia e la consapevolezza di avere un ragazzo come Sinner che, con la netta vittoria su Hurkacz, che lo aveva battuto nella finale del Masters 1000 di Miami, a 20 anni può già giocarsela alla pari contro chiunque.

OMNISPORT