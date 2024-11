ATP Finals, l’Italia si aggrappa a Sinner: Bolelli e Vavassori eliminati al super tie-break da Arevalo/Pavic

Con l'eliminazione in extremis di Bolelli e Vavassori per mano di Arevalo e Pavic, ai tifosi italiani non rimane che fare il tifo per Sinner, unico azzurro rimasto in corsa alle ATP Finals

Le Nitto ATP Finals perdono un po’ d’Italia, dopo che Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati al super tie-break al termine di un match combattuto contro Marcelo Arevalo e Mate Pavic, ben più cinici degli azzurri. A Torino non rimane dunque che aggrapparsi a Jannik Sinner, che scenderà in campo sabato per provare a conquistarsi la finale.

Primo set: Bolelli e Vavassori cedono all’ultimo

Primo set molto equilibrato, con entrambe le coppie che tengono i rispettivi turni di servizio concedendo solo in un’occasione almeno due punti ai giocatori in risposta. Almeno fino all’ottavo game, quando Simone Bolelli e Andrea Vavassori incappano in un brutto turno di battuta, con Marcelo Arevalo e Mate Pavic che ringraziano e alla seconda occasione conquistano il break, che consolidano nel gioco successivo che gli permette di chiudere il parziale per 6-3.

Secondo set: Bolelli e Vavassori riaprono il match

Delusi dall’esito del primo set, Bolelli e Vavassori entrano in campo molto centrati per il secondo, come testimoniato dai due break che ottengono in avvio e che gli permettono di volare sul 4-0. A questo punto gli avversari però risorgono e si procurano due chance per un controbreak, che vengono però annullate dagli azzurri, i quali però non possono nulla due giochi più tardi. Nonostante un break restituito, Bolelli e Vavassori chiudono comunque il parziale nel nono game, con lo stesso punteggio del set precedente, ma invertito.

Arevalo e Pavic trionfano al super tie-break: Bolelli e Vavassori salutano le ATP Finals

Nonostante abbiano perso il secondo set, il fatto di essere andati vicini al riaprirli sembra dare maggiore coraggio ad Arevalo e Pavic e togliere invece qualche sicurezza a Bolelli e Vavassori, che infatti subiscono solo un mini-break, mentre gli avversari non sbagliano nulla, strappando un altro punto in risposta che gli permette di salire sul 5-1.

Gli azzurri faticano a reagire e anzi, crollano sempre più fino a ritrovarsi sotto 9-2. A questo punto si verifica l’unico errore di Arevalo e Pavic, che commentano un doppio fallo prima di chiudere l’incontro e volare in semifinale alle Nitto ATP Finals. Bolelli e Vavassori salutano dunque Torino, con i tifosi italiani che riverseranno tutto il proprio supporto a Jannik Sinner, ultimo azzurro rimasto in corsa nel capoluogo piemontese.