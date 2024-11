ATP Finals, Sinner fa esplodere Torino: l’emozione del padre, la doccia a Binaghi e l’arrivo di un annuncio cruciale

Tutta l'emozione di Sinner, che con il suo trionfo ha fatto esplodere la festa all'Inalpi Arena di Torino, esaltatasi nuovamente all'annuncio di Gaudenzi sulla presenza delle ATP Finals in Italia sino al 2030

Jannik Sinner conquista il suo primo titolo del circuito maggiore in casa e diventa il primo italiano di sempre a trionfare alle Nitto ATP Finals, esplodendo e facendo esplodere di gioia tutto il pubblico dell’Inalpi Arena di Torino, che ha poi festeggiato l’annuncio del presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi sull’estensione del torneo di fine stagione sul suolo italiano fino al 2030.

Sinner vince e Torino esplode di gioia: l’abbraccio tra Jannik e un’emozionato papà Hanspeter

Al dritto largo di Taylor Fritz che ha consegnato il titolo delle Nitto ATP Finals a Jannik Sinner, l’Inalpi Arena di Torino è letteralmente esplosa di gioia. Dopo l’infortunio che gli ha impedito di prendere parte agli Internazionali d’Italia lo scorso maggio, era tantissima l’attesa per il ritorno in patria da n°1 al mondo dell’altoatesino, che ha ricambiato l’amore del pubblico diventando il primo italiano di sempre a conquistare il torneo dei Maestri, per di più a casa propria.

L’euforia dell’Inalpi Arena ha accompagnato Sinner per tutti i festeggiamenti a partire dalla sua corsa verso il proprio angolo dove è stato accolto da tutti i componenti del team e da amici e familiari. Bellissimo anche l’abbraccio tra Jannik e papà Hanspeter, che nonostante l’emozione e la felicità per il successo del figlio è rimasto un po’ in disparte – cosa certo non sorprendente, essendosi già dimostrata una figura molto poco ingombrante -, come per non voler rubare a tutti gli altri Jannik, limitandosi a un abbraccio e a un breve scambio di parole e di occhiate che dimostravano tutto il suo orgoglio per il figlio.

L’annuncio di Gaudenzi: ATP Finals in Italia fino al 2030

A far esplodere nuovamente di gioia il pubblico di Torino è stato poi l’annuncio del presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi, che ha ufficializzato l’estensione delle Nitto ATP Finals sul suolo italiano per altri cinque anni, ovvero sino al 2030. Un annuncio, che da una parte era un po’ atteso, ma che dall’altra è stata una bellissima sorpresa che ha sublimato la domenica tennista perfetta per il Bel Paese dopo il trionfo di Sinner.

Queste le parole di Gaudenzi: “Sono felice di annunciare che le ATP FInals rimarranno in Italia per altri cinque anni fino al 2030”. Ancora non è chiaro se rimarranno a Torino, se si trasferiranno a Milano o se ci sarà una staffetta tra i due capoluoghi.

Le parole di Sinner e la doccia di champagne a Binaghi

Dopo l’annuncio di Gaudenzi c’è stata la premiazione dei due finalisti, a partire da Fritz, accolto da applausi scroscianti del pubblico – paradossalmente ben più di quelli che ha ricevuto allo US Open -, per poi passare a Sinner, che ha fatto i suoi ringraziamenti di rito per poi commentare la scelta di disputare le ATP Finals in Italia per altri cinque anni:

“Congratulazioni Fritz per questa ottima settimana. Grazie al mio team e a tutte le persone che mi sono vicine. Il lavoro non finirà mai e abbiamo ancora margine di crescita ma è stata una stagione incredibile. Non esiste posto migliore di Torino per terminare questo cammino straordinario. Le Finals sono un evento speciale, forse il migliore di tutta la stagione e sono onorato di poter giocare ancora in Italia qui per tanti anni. Rispetto l’anno passato questa volta le emozioni sono state differenti e migliori. E ancora grazie a questo pubblico incredibile”.

Terminato il discorso a Sinner è stata data una bottiglia di champagne. Dopo qualche difficoltà iniziale nell’aprirla, Jannik è corso con la magnum aperta in mano da Angelo Binaghi per fargli letteralmente una doccia frizzante, con il presidente della FITP che si è prestato al gioco allargando le braccia.