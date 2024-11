ATP Finals, Sinner la sfida con Medvedev in contemporanea con Belgio-Italia: la posizione della Rai e i motivi della scelta

Una serata all’insegna delle “nazionali” per gli sportivi italiani che si trovano di fronte alla scelta tra il numero 1 al mondo e la squadra di Spalletti

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

E’ il momento di fare una scelta e mai come in questa occasione non è così scontata. Gli appassionati italiani si trovano a far fronte alla decisione tra la gara tra Belgio e Italia e il match tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev per decidere la semifinale alle ATP Finals di Torino.

Sinner o l’Italia di Spalletti: chi sceglieranno gli italiani

Una sovrapposizione insolita che ha lasciato molti italiani perplessi. Il match di Jannik Sinner andrà in scena stasera alle ore 20.30 contro Daniil Medvedev mentre 15 minuti più tardi toccherà all’Italia di Luciano Spalletti scendere in campo contro il Belgio per la Nations League. Entrambi gli eventi saranno trasmessi in chiaro dalla Rai con il match delle Finals di Torino che è visibile anche su Sky. Il numero 1 al mondo sollecitato sulla questione ha rivelato: “Credo che sia bello che ci sia grande passione per lo sport, io farò il tifo per la nazionale. Non ho chiesto io di giocare la sera o al pomeriggio, spero solo che sia una giornata di festa”.

I motivi della sovrapposizione

Praticamente impossibile spostare una partita come Belgio-Italia, quindi la decisione finale era nelle mani degli organizzatori delle ATP Finals di Torino che hanno optato per questa decisione. La Rai avrebbe presentato una richiesta proprio per evitare la sovrapposizione mentre Sky che non trasmette il match degli azzurri di Spalletti ha scelto la strada di una neutralità sulla vicenda. A pesare sulla decisione è stato il grande equilibrio che si è venuto a creare nel gruppo Nastase, quello nel quale è inserito il tennista altoatesino. Il match tra Sinner e Medvedev è quello che può avere i maggiori “effetti” sulla sorta del girone e per questo motivo non si è voluto anticipare la partita al pomeriggio con il rischio di svuotare di significato quella tra Fritz e de Minaur a seguire. E magari per il presidente della FITP, Angelo Binaghi, è anche una piccola sfida al mondo del calcio.

Sinner meglio di Inter-Napoli

Il confronto tra i match di Sinner e il mondo del calcio non è inedito anche nel corso di queste Finals. Domenica scorsa il suo match contro l’australiano de Minaur è stato seguito da circa 2,3 milioni di persone sommando i dati di Sky e della Rai. Il big match di San Siro tra Inter e Napoli, andato in onda in contemporanea su Dazn, ha registrato 1,7 milioni di spettatori con quest’ultimo però solo a pagamento. Quello di stasera potrebbe essere un test anche per il mondo della televisione per scoprire il grado di popolarità dell’azzurro.

ATP Finals: il tabellone