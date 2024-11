Quando gioca Sinner: Jannik sfida Medvedev e...la Nazionale, va in contemporanea con Spalletti e Belgio-Italia

Il tennista italiano sfiderà il russo per il primo posto nel girone e per centrare la qualificazione per la semifinale delle Finals: l'orario del match e l'"imprevisto" Nazionale.

Jannik Sinner è pronto a scendere nuovamente in campo per cercare di continuare il suo percorso nelle ATP Finals di Torino e aggiungere un altro trofeo alla sua collezione stagionale. Il tennista italiano ha vinto i primi due incontri con De Minaur (6-3, 6-4) e Fritz (6-4, 6-4) e ora dovrà sfidare Medvedev, reduce anche lui da due successi, per cercare di conquistare il primo posto nel girone o almeno la qualificazione alla semifinale del torneo.

Atp Finals, Sinner-Medvedev: quando e dove vederla

Il match tra Sinner e Medvedev, valido per la terza giornata del Round Robin, è in programma giovedì 12 novembre non prima delle 20:30 (sessione serale) all’Inalpi Arena di Torino. Il tennista italiano si giocherà il primo posto nel girone contro il russo e la qualificazione per la semifinale del torneo (qui tutte le combinazioni). La sfida sarà trasmessa sia sui canali di Sky Sport sia in chiaro su RAI 2 e si potrà vedere anche in streaming su Sky Go, per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento, Now Tv e RaiPlay.

Sinner contro Belgio-Italia

In molte case italiane giovedì sera non basterà un solo schermo. Il motivo? Sinner sfiderà Medvedev nel terzo turno dei gironi delle Finals in contemporanea rispetto alla sfida di Nations League tra Belgio e Italia in diretta su Rai 1 alle ore 20.45. La soluzione del doppio dispositivo sarà sicuramente quella più gettonata per non far mancare il tifo sia al tennista sia alla nazionale di Spalletti. Intanto anche Jannik ne ha parlato: “No, non ho chiesto io di giocare la sera. L’ho saputo subito dopo la partita. È bello comunque avere calcio e tennis. Speriamo che la Nazionale vinca perché è importante. Speriamo sia una bella giornata sia per il tennis sia per il calcio“.

Sinner-Medvedev, i precedenti