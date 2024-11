Belgio-Italia, dove vederla in diretta tv e streaming Nations League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Allo stadio Re Baldovino di Bruxelles gli azzurri vanno a caccia del punto per staccare il pass per i quarti di finale: tutto ciò che c'è da sapere sul match.

Torna la Nations League. All’Italia, capolista del gruppo 2 a quota 10 punti, davanti a Francia (9), Belgio (4) e Israele (0), basta un punto per qualificarsi ai quarti di finale.

Gli azzurri di Spalletti proveranno a staccare il pass per la fase successiva con una giornata di anticipo a Bruxelles contro il Belgio. Domenica prossima, a San Siro, arriverà la Francia e si chiuderà il quadro delle gare valide per la fase a gironi.

Nations League, Belgio-Italia: quando si gioca e dove vederla

Domani, 14 novembre, allo stadio Re Baldovino di Bruxelles dove non più tardi di giovedì scorso la Roma ha pareggiato 1-1 contro l’Union SG, calcio d’inizio alle 20:45. La sfida tra Belgio e Italia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva, come tutti i match di Nations League, su Rai 1. All’andata (lo scorso 10 ottobre all’Olimpico) Italia-Belgio finì 2-2.

Partita: Belgio-Italia

Dove: Stadio Re Baldovino

Quando: giovedì 14 novembre 2024

Orario: 20:45

Diretta tv: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Nations League

A che ora e dove vedere Belgio-Italia in diretta TV

Il match tra Belgio e Italia, in programma domani sera alle 20:45 alla stadio Re Baldovino, sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Rai. Tifosi e appassionati potranno seguire in chiaro la sfida di Nations League su Rai 1.

La sfida allo stadio Re Baldovino tra Belgio e Italia, valida per la quinta giornata del gruppo 2 di Nations League 2024/25 (Lega A), sarà visibile anche in diretta streaming. L’incontro potrà essere seguito gratuitamente anche tramite il sito e l’app di RaiPlay, disponibile per smartphone, tablet e pc.

Le probabili formazioni

Spalletti deve rinunciare agli infortunati Calafiori e Ricci, ma ha recuperato Barella. In difesa giocherà Buongiorno, in gran forma con il Napoli. Da valutare la posizione di Frattesi: potrebbe fungere da mezzala, con Tonali regista e Raspadori dietro a Retegui, ma non è da escludere un suo impiego da seconda punta.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco.

Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; Tielemans, Onana; Lukebakio, De Ketelaere, Doku; Lukaku. Ct. Tedesco. ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Barella, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori; Retegui. Ct. Spalletti.

L’arbitro

A dirigere Belgio-Italia, match valido per la quinta giornata della gruppo 2 di Nations League 2024/25 (Lega A), sarà l’arbitro rumeno Radu Petrescu, coadiuvato da una batteria di connazionali: gli assistenti Radu Ghinguleac e Mircea Mihail Grigoriu; il quarto ufficiale Marcel Birsan; Cătălin Popa e Andrei Chivulete in sala VAR.