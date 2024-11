ATP Finals, De Minaur perde ma manda Sinner in semifinale: ora Fritz deve sperare in Jannik contro Medvedev

Sinner è qualificato per le semifinali delle Nitto ATP Finals! Tutto merito di De Minaur, che ha conquistato il suo primo set del torneo contro Fritz. Stasera Jannik sfida Medvedev per il primato nel girone

Ultima giornata del gruppo Ilie Nastase che si apre con il set vinto da Alex de Minaur contro Taylor Fritz – poi vincitore in rimonta (5-7 6-4 6-3) – che regala a Jannik Sinner la qualificazione alle semifinali delle Nitto ATP Finals ancora prima di scendere in campo stasera contro Daniil Medvedev, match fondamentale a questo punto per decretare il secondo qualificato e chi conquisterà il primato nel girone.

De Minaur vince un set contro Fritz

Dopo un’inizio di match molto equilibrato, Alex de Minaur ha fatto capire a tutti di non accontentarsi del ruolo di comparsa alle Nitto ATP Finals, alzando il proprio livello e sfruttando le sorprendenti esitazioni al servizio di Taylor Fritz – neanche un ace nel primo parziale per lui – portandosi avanti di un break nel settimo game.

Nel gioco successivo, con le palle nuove, l’australiano però sembra subire un po’ la pressione, incappando in un brutto game in cui è costretto a cedere indietro la battuta. A questo punto il set sembra potersi ribaltare, ma De Minaur ritrova le proprie sicurezze e nell’undicesimo gioco trova un altro break, che questa volta conserva chiudendo il parziale nel game successivo.

Fritz rimonta De Minaur

Nel secondo set è ancora De Minaur a sembrare in controllo dello scambio, tanto che già nel game di apertura si procura una palla break, che però non sfrutta. L’australiano si procura un’altra chance nel settimo gioco, ma anche in questo caso Fritz riesce a salvarsi. Le palle break salvate sembrano dare fiducia allo statunitense, che nel decimo game sfrutta il blackout dell’avversario andando 0-40 e poi trovando il break decisivo alla terza chance.

Nel terzo set De Minaur appare un po’ provato fisicamente e più in difficoltà. Fritz ne approfitta e nel quadro game gli strappa la battuta. L’australiano prova a rientrare subito in partita, ma nel gioco successivo non sfrutta l’occasione di strappare la battuta allo statunitense, che poi non rischia più nulla e chiude 6-3.

Sinner qualificato, stasera la sfida a Medvedev per il primato: Fritz spettatore interessato

Il primo set vinto da De Minaur – che aveva perso in due set sia contro il n°1 al mondo che contro Daniil Medvedev – vale la qualificazione in semifinale a Jannik Sinner, il quale non è però ancora sicuro del primato del girone. Per capire chi volerà tra i migliori quattro e in quale posizione si qualificherà l’azzurro sarà necessario attendere la partita di stasera, con il russo ancora in corsa per un posto in semi e Jannik a un solo set dalla certezza del primo posto nel girone.

Anche Fritz osserverà interessato il match tra Sinner e Medvedev, facendo il tifo per il primo, che in caso di successo regalerebbe la qualificazione da secondo del girone allo statunitense, il quale bisserebbe così la semifinale raggiunta all’esordio nel torneo nel 2022.