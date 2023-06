ATP Halle: difficoltà per Tsitsipas alla prima giornata

Vittoria non scontata per il greco nell’incontro contro Barrere. Medvedev si impone 6-4 6-3 su Giron

19-06-2023 22:04

Nella prima giornata dell’ATP 500 di Halle (Germania) prestazioni contrapposte per i primi due del cartellone. Nessun problema per Daniil Medvedev contro Marcos Giron: 6-4 6-3 il risultato. Al prossimo turno sfiderà il serbo Laslo Djere, che ha battuto Oscar Otte per 7-6(3) 6-3.

Stefanos Tsitsipas, invece, ha faticato contro il francese Gregoire Barrere. Alla fine, è riuscito a vincere con il punteggio di 6-7(6) 6-4 7-6(3). Il prossimo avversario sarà il cileno Nicolas Jarry, che ha battuto Corentin Moutet per 6-3 7-5.

Passano il turno anche Denis Shapovalov (7-6 6-4 sul sudafricano Llyod Harris) e Brandon Nakashima (4-6 6-4 7-5 sullo svedese Mikael Ymer).