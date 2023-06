Dolore all’inguine per l’altoatesino. La prossima settimana atteso a Wimbledon

23-06-2023 13:42

Il percorso di Jannik Sinner all’ATP di Halle finisce con un ritiro. L’altoatesino ha abbandonato il match sul 7-5 2-0 a favore del kazako Alexander Bublik, che così raggiunge la seconda semifinale in questa stagione dopo quella conquistata al torneo di Marsiglia. Seppure per ritiro, questa è la sua prima vittoria in carriera contro Sinner e la prima contro un top 10 ottenuta sull’erba. Alla fine del primo set Sinner chiede il medical time-out per un problema all’inguine. Prova a rientrare per il secondo set ma, dopo aver perso il servizio, decide di abbandonare il campo.

Il suo potrebbe essere anche un ritiro strategico in vista dell’impegno – la prossima settimana – al torneo di Wimbledon, che dovrebbe affrontare come testa di serie numero 8 (lunedì l’ufficializzazione della classifica ATP nella quale ha sorpassato Taylor Fritz).