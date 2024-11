ATP Metz, è il giorno delle follie. Michelsen rifiuta di ritirarsi, Moutet serve solo da sotto: ko per entrambi

Il finale di stagione porta con sé gli strascichi di infortuni e di una stagione molto lunga. A Metz lo statunitense Michelsen gioca il terzo set in condizioni precaria, mentre il francese regala il solito spettacolo

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ultimi scampoli di stagioni e ultimi tornei del circuito ATP prima del rompete le righe e del meritato riposo che per molti tennisti avverrà però solo dopo le ATP Finals e poi con le Final Eight di Coppa Davis. Tra i tornei in corso c’è l’ATP 250 di Metz che sta regalando dei momenti decisamente particolari.

Il match assurdo tra Michelsen e Bonzi

Nel torneo francese si giocano le semifinali e il match tra il padrone di casa Benjamin Bonzi e Alex Michelsen regala tantissime sorprese. Lo statunitense che nell’ultimo periodo ha incrociato sulla sua strada Jannik Sinner (perdendo prima a Cincinnati nei 16esimi e poi agli US Open nei 32esimi) è uno dei volti nuovi del tennis a stelle e strisce. Sul cemento francese comincia bene nel primo set, poi a metà secondo accusa un problema fisico e perde nettamente per 6-0. Le sue condizioni sono decisamente complicate, non riesce a fare spostamenti laterali e può battere solo da sotto (o meglio lateralmente) limitandosi a rimettere la palla in gioco e cercando subito il vincente. Ma rifiuta di ritirarsi, gioca fino alla fine nonostante il dolore e l’impedimento evidente riuscendo anche a recuperare un break ma poi si deve arrendere per 7-5 al terzo.

Continua invece la grande ascesa del francese Benjamin Bonzi che meno di un mese fa era al numero 176 della classifica ATP e da quel momento è stato protagonista di una risalita clamorosa vincendo due Challenger in Francia e arrivando in finale a un altro e da lunedì sarà almeno numero 85.

Moutet: spettacolo e sconfitta con Norrie

Se c’è un tennista che non è mai noioso si tratta di Corentin Moutet. Il 25enne francese sa essere irridente e fastidioso ma anche capace di colpi folli come quello messo in scena solo un mese fa ad Hangzhou. Nella semifinale contro il britannico Norrie le prove davvero di tutte per riuscire a conquistare la vittoria e nel secondo set mette a dura prova la pazienza del suo avversario servendo ripetutamente da sotto, piazza anche un po’ di colpi di genio dei suoi ma poi finisce per arrendersi 6-2, 7-6 con Norrie che giocherà la finale con Bonzi.

Metz, il torneo delle polemiche

Un finale di stagione con tanta stanchezza, l’anno si fa sentire sulle gambe e sulla braccia dei giocatori con gli ultimi tornei che servono per racimolare un po’ di punti in vista della prossima stagione. Quello di Metz, a pochi giorni dal via delle ATP Finals, è stato segnato anche da qualche polemica come quella venuta fuori dal match degli ottavi di finale tra Rublev e l’azzurro Lorenzo Sonego. Il russo si è imposto dopo due set molto combattuti ma una volta conquistata la vittoria e saputo del forfait di Djokovic a Torino, ha tirato fuori un infortunio rinunciando al match dei quarti di finale per volare in Italia.