ATP Napoli, subito fuori Lorenzo Sonego

19-10-2022 15:55

Continua il momento di alti e bassi di Lorenzo Sonego. Dopo essere subito uscito di scena a Firenze anche a Napoli al primo turno viene eliminato l’azzurro.

Il torinese, che ha giocato oggi nel match d’esordio all’Arena Centrale, ha perso per mano del next gen argentino Sebastian Baez, con cui era in vantaggio nei precedenti.

Baez, non vinceva un match ATP addirittura da luglio e si è imposto in due set con il punteggio di 7-5 7-6 (3). La prossima settimana Lorenzo Sonego dovrebbe tornare in cara a Vienna nell’atp 500 nella speranza di chiudere al meglio la stagione.