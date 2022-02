ATP Rotterdam, Musetti conquista i quarti di finale

09-02-2022 18:49

Lorenzo Musetti, anche se lentamente, ricomincia a dare confortanti segnali di ripresa. A Rotterdam infatti il carrarese è riuscito a conquistare i quarti di finale dell’omonimo ATP 500 battendo al secondo turno un avversario del calibro di Hubert Hurkacz.

Il polacco, numero 11 del mondo e quarta testa di serie del torneo, è stato sconfitto dall’azzurro col punteggio di 6-3, 5-7, 6-3 al termine di un match durato più di 2 ore e deciso dalla grande lucidità con cui l’allievo di Tartarini ha affrontato il set conclusivo.

Per Musetti, eliminato settimana scorsa nei quarti di finale a Pune (India), si prospetta ora un incontro contro il vincente di Van de Zandschulp-Lehecka in cui potrà seriamente ambire ad un posto in semifinale.

