ATS libera tutti, i giocatori dell'Inter andranno in nazionale

Questa mattina l’ATS di Milano ha decretato che i giocatori dell’Inter potranno partire per raggiungere le proprie nazionali a due condizioni: se rispetteranno tutte le misure che seguirebbero a Milano e se non emergeranno altre positività dopo l’ultimo giro di tamponi.

Questa mattina la società nerazzurra sta attendendo l’ultimo giro di tamponi e, a meno di casi eccezionali, sarà costretta a cedere i propri giocatori alle rappresentative nazionali. Il tutto in linea con la normativa internazionale che permette agli stranieri di proseguire l’isolamento fiduciario nel rispettivo paese d’origine, ma soltanto se viene adottato lo stesso regime di sicurezza osservato a Milano. Quindi, per esempio, trasferimento con mezzi privati, allenamento al centro sportivo, ritorno alla residenza.

Da qui il problema. I giocatori, di per se, non potrebbero ne viaggiare verso un paese terzo ne disputare incontri ufficiali fino al 31 marzo, mentre le federazioni nazionali si appongono a ciò, richiamando il protocollo UEFA. Questa situazione riguarda soltanto gli stranieri: per gli italiani, infatti, restano vigenti le disposizioni dell’ATS fino a nuove comunicazioni.

Ma chi sono i giocatori che sarebbero coinvolti? Croazia, Slovacchia, Danimarca e Belgio hanno richiesto l’autorizzazione a lasciar partire Brozovic, Perisic, Skriniar, Eriksen e Lukaku. In più, si potrebbero aggiungere Hakimi peri l Marocco e Radu per la Romania.

