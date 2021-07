Attento Milan, concorrente pericoloso per il nuovo trequartista

Dopo aver sistemato l’attacco con l’arrivo di Olivier Giroud, il Milan punta a colmare il vuoto sulla trequarti apertosi con l’addio di Hakan Calhanoglu. Tra le possibili soluzioni per il ruolo di numero 10, Paolo Maldini è particolarmente attratto da quella rappresentata da Nikola Vlasic, centrocampista offensivo croato in forza al CSKA Mosca: il giocatore vorrebbe trasferirsi al Milan, ma l’accordo tra i club pare ancora lontano.

Il concorrente per Vlasic

Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa per Vlasic potrebbe anche complicarsi a causa dell’ingresso in scena di un terzo incomodo: si tratta dello Zenit San Pietroburgo, che avrebbe già formulato un’offerta di 25 milioni di euro per il croato, cifra che il Milan in questo momento non potrebbe pareggiare.

Lo Zenit rappresenta dunque un problema serio nella trattativa per Vlasic e una ragione di ulteriore scetticismo per i tifosi rossoneri, sempre più dubbiosi circa le chance del proprio club di assicurarsi il giocatore.

Milanisti scettici

“Secondo me non arriva più nessuno se non parte nessuno – commenta Martino su Facebook – Potremmo prendere solo Ilicic a fine agosto, forse. Qua nessuno ha più soldi”.

Luca è sarcastico: “Vlasic è forte, peccato che occorra pagarlo…”. “Con Vlasic finirà come con Kaio Jorge”, aggiunge Claudio, citando l’attaccante brasiliano che piaceva al Milan ma che ora pare molto più vicino alla Juventus.

“Vlasic andrà allo Zenit… quelli pagano cash”, il parere di Massimiliano. Infine, la bocciatura totale di Rocco: “Alla fine arriverà il più scarso di tutti. Mercato scandaloso”.

SPORTEVAI | 28-07-2021 10:56