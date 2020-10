Attilio Tesser rende merito alla Spal

Avanti di due reti dopo 18 minuti e ritrovatosi sotto di un gol all’inizio della ripresa, il Pordenone deve rinviare ancora la prima vittoria stagionale, ma evita il ko in extremis grazie a un rigore di Diaw. Contro la Spal arriva un 3-3 tra luci ed ombre nella prima gara giocata al “Teghil” di Lignano Sabbiadoro.

Nel post-gara il tecnico dei ramarri Attilio Tesser rende merito alla qualità degli avversari: “Quando sei avanti 2-0 subire un recupero così in cinque minuti all’inizio del secondo tempo è un peccato. Siamo stati bravi ad averla recuperata, non era semplice. Abbiamo concesso un po’ troppo, l’importante però è portare a casa un risultato positivo contro una squadra forte. Si è vista, quando li abbiamo lasciati giocare, tutta la tecnica che hanno. Nei primi 20-25 minuti tutti nostri avevamo fatto particolarmente bene, ma era inevitabile concedere qualcosa con il loro sistema di gioco con l’ampiezza degli esterni e i tre giocatori stretti in avanti”.

“Ci sono state tante cose positive, altre un po’ meno che dobbiamo decisamente migliorare – la conclusione – in particolare la fase di non possesso, ma abbiamo cambiato tanto e serve tempo. Negli ultimi minuti abbiamo costretto la Spal nella sua area di rigore, il pareggio è più che meritato”.



OMNISPORT | 17-10-2020 17:33