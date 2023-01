Acquisita una quota di minoranza della Sauber in vista dell'ingresso nel circus che è previsto per il 2026

30-01-2023 16:45

Continuano i passi importanti da parte di Audi in vista dell’ingresso ufficiale in Formula Uno, previsto per il 2026. Oggi la Sauber ha annunciato che la casa di Ingolstadt ha acquisito una quota di minoranza della società che ha sede in Svizzera. Durante l’ultimo gran premio in Belgio, era stata annunciata la partnership tra Sauber e Audi in vista dell’arrivo di quest’ultima nella massima serie.

Perché Audi ha deciso di entrare in F1

Audi ha deciso di entrare nel mondo della F1 perché, dalla stagione 2026, grazie a un cambio di regolamento, i propulsori delle monoposto dovranno avere maggiore potenza elettrica e carburanti sostenibili al 100 per cento.

Nel comunicato apparso oggi si legge che l’acquisizione della quota in Sauber “è una pietra miliare importante”. La marca svizzera ha appena visto l’uscita di Fred Vasseur come team principale, sostituito in qualità di Ceo da Andreas Seidl, proveniente dalla McLaren.

Sauber: sono cambiati i vertici

Oltre all’arrivo di Seidl, la settimana scorsa era stato annunciato l’ingresso di Alessandro Alunni Bravi come team representative in occasione dei Gp e degli incontri istituzionali. In questo modo, Seidl si potrà concentrare sulla gestione a livelli superiori, compresa proprio la transizione del gruppo con Audi.

Nel frattempo, la Sauber continuerà a competere nel circus con il marchio Alfa Romeo, anche nel 2023. I piloti Valtteri Bottas e Zhou Guanyu proveranno a migliorare il sesto posto ottenuto l’anno scorso nella classifica costruttori.

Audi: i passi già fatti per entrare in F1 e quelli futuri

Negli ultimi mesi Audi si è mossa molto in vista dell’ingresso in F1. Sono stati resi noti i dettagli dell’espansione del Competence center Audi Motorsport di Neuburg an der Donau, per esempio. Nel comunicato steso oggi, che segna un passo decisivo, si legge: “Sauber Group è lieto di annunciare che, secondo i piani delineati nell’ottobre dello scorso anno, Audi ha acquisito una quota di minoranza nel Gruppo Sauber nel gennaio 2023. Si tratta di un traguardo importante sulla strada per l’ingresso di Audi in Formula 1 per la quale il Gruppo Sauber sarà il partner strategico del marchio tedesco”.

La quota di minoranza acquisita sarebbe solo l’inizio, secondo indiscrezioni circolate nelle ultime ore. L’Audi entro il 2024 dovrebbe perfezionare l’acquisto di un altro 25 per cento di Sauber per poi prenderne il controllo della maggioranza entro il 2025 ed essere pronta quindi al debutto ufficiale nella categoria.