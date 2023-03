Azzi: “Spero di stabilirmi a Cagliari, ho tante emozioni positive”

Il laterale del Cagliari: “Ranieri mi ha dato subito fiducia, devo sempre farmi trovare pronto per ripagare i tifosi”

24-03-2023 09:56

Paulo Azzi, laterale tutta fascia del Cagliari a Radiolina ha commentato la sua esperienza in Sardegna.

Le parole di Azzi: “Arrivare, giocare e segnare subito all’esordio, riuscire ad aiutare la squadra e adesso finalmente vivere questo momento positivo con il ritorno alla vittoria fuori casa dopo tanto tempo, è davvero un pieno di emozioni positive. Ho girato un po’ l’Italia conoscendo diverse piazze dal punto di vista calcistico e non solo. Spero di potermi stabilire per un po’ a Cagliari, credo che questa tappa del mio percorso mi stia insegnando tanto e voglio vivermela al meglio”.

Un commento poi su Claudio Ranieri: “La fiducia immediata del mister è stata importante, quando un allenatore non ti parla devi preoccuparti, invece Ranieri mi dà tante indicazioni e consigli, mi pungola, sta a me farmi trovare pronto. Sono in una piazza di alto livello, con i tifosi che giustamente si aspettano molto, bisogna ripagarli ogni giorno. Dobbiamo essere compatti, il mister ce lo ripete sempre, sono arrivato in un gruppo sano e stiamo crescendo quotidianamente”.