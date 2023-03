Bagnaia: "Faccio un po' tutto quello che voglio"

Il campione del mondo in carica dopo il test a Portimao: "Sono contento, perché abbiamo lavorato tanto in questi cinque giorni di test prima dell’inizio della stagione e le cose hanno sempre funzionato un pochino meglio".

12-03-2023 21:51

Dopo l’ottima prova nei test, Bagnaia non si è nascosto: “Sono contento, perché abbiamo lavorato tanto in questi cinque giorni di test prima dell’inizio della stagione e le cose hanno sempre funzionato un pochino meglio. Oggi siamo arrivati a capire che la moto nuova mi piace di più della vecchia, perché si adatta ancora di più al mio stile. Riesco a fare un po’ tutto quello che voglio, sia con le gomme nuove che con le gomme usate, quindi sono molto soddisfatto di questi test e penso che siamo pronti per cominciare“.

“Siamo molto competitivi e io nella mia testa avrei voluto fare un 1’37″8 – ha proseguito Bagnaia -. Ma ho sbagliato l’uscita della 8, perché l’ho anticipata un po’ troppo ed ho avuto una sbacchettata in uscita. Va bene lo stesso, anche perché pomeriggio era più difficile andare forte rispetto a stamattina, perché c’era più vento. Però è andato tutto molto bene, sia il time attack che le due prove di Sprint Race”.