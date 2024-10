Bagnaia rivela tutti i problemi in pista, Bastianini ha una tentazione particolare, Martin e le saune

Dopo la Sprint Jorge Martin guadagna altri due punti su Pecco e racconta la sua strategia in Thailandia. Le gomme potrebbero essere decisive in gara

L’Enea che non ti aspetti. Bastianini si inserisce quatto quatto nel duello tra Martin e Bagnaia a vince la Sprint Race in Thailandia. Il pilota Ducati ha lo spagnolo che guadagna altri due punti in classifica sul torinese, terzo (ora a -22). Giù dal podio Marc Marquez seguito dal fratello Alex, poi Morbidelli, Bezzecchi e Di Giannantonio a completare uno storico monopolio Ducati nelle primi 8 posizioni. A due sprint e tre gare dalla fine si fa sempre più dura per Pecco.

Bagnaia: “Niente che non si possa risolvere”

E’ alla ventiduesima medaglia nella sprint, la nona quest’anno, ma c’è poco da sorridere per Bagnaia. Pecco era deluso sul podio, si notava una smorfia di insoddisfazione sul volto e si può capire: essendo partito davanti non si aspettava di arrivare alle spalle di Martin e racconta così come ha vissuto la gara: “Non mi son trovato bene con la gomma davanti, soprattutto nel settore 3, ci è mancato qualcosa per attaccare, era una buona chance per recuperare punti anche se erano solo due. Ho faticato per chiuderla, nel settore 1 ho perso tanto quando l’1 e il 3 sono stati i punti forti nel weekend, è stato bravo Enea. Poi Jorge mi è passato davanti ed è stata più complicata ma niente che non si possa rimediare domani. Stava spingendo tanto, ha toccato il verde quattro volte”.

Bastianini spiega cosa è cambiato in un anno

Date una buona qualifica e una buona partenza e Bastianini non deluderà. Comprensibile la sua soddisfazione: “Sono uscito meglio alla prima curva e dopo è stato tutto un po’ più semplice, non ho alzato più di tanto i tempi. Cosa è cambiato quest’anno? Sto tenendo più nelle Race che in gara ma sono migliorato un po’ in partenza”. Domani si dovrebbe correre con le gomme dure: “Probabile, la gomma è cambiata abbastanza, nessuno ha usato ancora la più dura, sono tentato per domani”.

Martin e i rischi presi in gara

Infine Jorge Martin, che si è preso tanti rischi: “Volevo passare Enea ma ho mollato il freno per non rischiare, quindi è stata una gara difficile, ho fatto un sorpasso a un punto molto critico, ho preso dei rischi quando ero sesto ma non aveva senso risparmiarsi, c’era Pecco molto in forma che era vicino, ha provato a spingere fino alla fine, ho provato anche a superare Enea ma non è stato possibile. Sono contento, stiamo facendo un buon lavoro. Mi vedete stanco? Sudo molto, ultimamente sto facendo delle saune, domani partendo più avanti spero di prendere un po’ di aria fresca. Con la gomma nuova però è più difficile sorpassare”.