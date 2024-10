MotoGP diretta Sprint GP Thailandia: LIVE Buriram, Bagnaia dalla pole per recuperare su Martin terzo

Cronaca in diretta

La MotoGP torna in pista a una settimana di distanza da Phillip Island e lo fa con la Gara Sprint del GP di Thailandia, terzultimo appuntamento del Mondiale 2024. Bagnaia in ritardo di 20 punti da Martin parte in pole position con Martinator in prima fila insieme a Bastianini. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (424 pt.) Pecco Bagnaia (404 pt.) Marc Marquez (345 pt.) Enea Bastianini (331 pt.) Brad Binder (192 pt.)

Francesco Bagnaia conquista una super pole position al Gp di Thailandia. Pecco ha stampato il nuovo record della pista in 1:28.700 forzando alla grande nel finale delle qualifiche laddove in molti sono caduti per provare quello step in più sui tempi.

Centra la prima fila al fianco del campione del mondo Enea Bastianini con l’altra Ducati Factory ma anche il leader della classifica piloti Jorge Martin, terzo nonostante sia caduto nel finale al pari di Marc Marquez, quinto. Tra di loro un ottimo Marco Bezzecchi, mentre tira fuori il classico coniglio dal cilindro Fabio Quartararo che riporta la Yamaha in seconda fila.

La Gara Sprint del Gran Premio di Thailandia si disputa sul Circuito di Buriram. Sono previsti 13 giri. Partenza in programma alle 10.00 di sabato 26 ottobre 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1ª fila 1. Francesco Bagnaia 1:28.700

Ducati 2. Enea Bastianini 1:28.932

Ducati 3. Jorge Martin 1:29.130

Ducati 2ª fila 4. Marco Bezzecchi 1:29.324

Ducati 5. Marc Marquez 1:29.386

Ducati 6. Fabio Quartararo 1:29.408 Yamaha 3ª fila 7. Pedro Acosta 1:29.419

GasGas 8. Fabio Di Giannantonio 1:29.435

Ducati 9. Alex Marquez 1:29.527

Ducati 4ª fila 10. Maverick Vinales 1:29.628

Aprilia 11. Franco Morbidelli 1:29.736

Ducati 12. Johann Zarco 1:29.797

Honda 5ª fila 13. Brad Binder 1:29.535

KTM 14. Aleix Espargarò 1:29.568

Aprilia 15. Jack Miller 1:29.773

KTM 6ª fila 16. Augusto Fernandez 1:29.828

GasGas 17. Alex Rins 1:29.835

Yamaha 18. Takaaki Nakagami 1:29.903

Honda 7ª fila 19. Joan Mir 1:30.045

Honda 20. Raul Fernandez 1:30.102

Aprilia 21. Luca Marini 1:30.137

Honda 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:30.592

Aprilia