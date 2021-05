Bagnaia: "Vincere per la 1° volta al Mugello? Non è il mio obiettivo"

In vista del Mugello, Pecco Bagnaia è intervenuto in conferenza stampa: “Sarebbe grandioso vincere la prima corsa in MotoGP al Mugello, ma non è il mio obiettivo. Conta di più essere costante da inizio week end. A Le Mans mi sono adattato alle condizioni di bagnato, mentre all’inizio faticavo quando eravamo sull’asciutto. Qui dobbiamo capire come fare per essere competitivi da subito, come Portimao e Jerez. La pista mi piace, la Ducati si adatta bene. Aspetto con fiducia il fine settimana, ma penso avremo grandi possibilità”.

Le velocità elevate di queste MotoGP hanno suscitato qualche perplessità, anche da parte di Marc Marquez. “Credo che la safety commission stia facendo un gran lavoro – continua Bagnaia -. Dal punto di vista della sicurezza stanno facendo un ottimo lavoro: in Australia, dal prossimo anno, avremo un diverso disegno della pista proprio per andare a limitare le velocità massime. Nel futuro faranno qualcosa anche per il Mugello”.

Il padre di Bagnaia sarà al via del Gran Premio nelle vesti di Team Principal di una scuderia iscritta come wild card: “Sono molto felice per mio padre. Credo abbia imparato tante cose nel campionato spagnolo, gli ho detto che è stato molto bravo con i piloti più giovani che cercavano di iniziare la carriera con le minimoto. Ha iniziato 5-6 anni fa con le mingp, ha fatto un bel lavoro e sono molto contento per lui. Penso sia qualcosa di grandioso per la nostra famiglia, è bellissimo abbia iniziato con me e ora sia team manager del campionato italiano e che possa avere qui la sua prima wild card”.

OMNISPORT | 27-05-2021 19:45