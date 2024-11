Ballando con le stelle: Nargi vince ancora. La dedica della Pellegrini commuove tutti

Cosa è successo nell'ottava puntata di 'Ballando con le stelle'? I racconti dei concorrenti in gara che hanno dedicato l'esibizione a persone speciali

Stasera c’è un ballo per te. L’ottava puntata di ‘Ballando con le stelle’ è stata super emozionante per le dediche che ciascuna coppia in gara ha dedicato ad una persona speciale. Figli, sorelle, famiglie e nonne non mancano tra i pensieri nelle esibizioni e clip dei concorrenti in gara. Tra i protagonisti della puntata c’è ancora una volta Federica Nargi che, con il suo tango argentino per la nonna Giovanna venuta a mancare un anno e mezzo fa, ha conquistato tutti. Il racconto e i dettagli dello show di intrattenimento serale del sabato di Rai 1 condotto da Milly Carlucci (vincitore della prima serata con 3.7 Mln di telespettatori e il 25% share).

Ballando con le stelle, la dedica della Nargi alla nonna

“Era la mia roccia. Ancora oggi passo sotto la sua abitazione e guardo il terrazzo sperando che si affacci ancora una volta da lì…” Ha raccontato la moglie di Matri, spiegando quanto la figura della nonna fosse importante nella sua vita.

Incantevole l’esibizione di Federica Nargi che, in coppia con Luca Favilla in un tango argentino sulle note di ‘Roxanne’, ha conquistato pubblico e giuria e ha vinto la puntata insieme al suo maestro ballerino.

Federica Nargi e il suo legame indimenticabile con la nonna

Federica Nargi non smette di aprirsi e di raccontare la sua famiglia: per lei, la nonna Giovanna rappresentava una seconda madre. Condividevano momenti di gioia e difficoltà, sempre unite dal sorriso. Nella clip di presentazione ha spiegato la showgirl:

“Mi mancherà stare lì con te mano nella mano ad ascoltarti ore intere mentre emozionata mi raccontavi la storia della tua vita ed io puntualmente mi emozionavo insieme a te”.

Ballando con le stelle, Federica Pellegrini: dedica al marito

Anche Federica Pellegrini ha regalato momenti emozionanti nella stessa puntata, dedicando una performance al marito Matteo Giunta. Sulle note di ‘Hall of Me’, la loro canzone, la campionessa ha raccontato del lungo corteggiamento che ha preceduto la loro unione:

“Se l’è tirata da morire, ci ho messo mesi per farlo abdicare”, ha scherzato Pellegrini, evidenziando però la complicità che li unisce oggi.