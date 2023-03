L'attaccante del Sion non è d'accordo sull'assenza di attaccanti in nazionale e torna ad autocandidarsi polemicamente

25-03-2023 13:08

Preso dalla disperazione Roberto Mancini aveva chiamato anche lui, nel gennaio del 2022, per uno stage in nazionale ma al momento di fare le scelte per i convocati dei playoff mondiali il nome di Mario Balotelli rimase fuori, con suo grande rammarico. Chissà se con SuperMario l’Italia si sarebbe mai qualificata per i Mondiali ma di sicuro in più di un anno la situazione non è cambiata sul parco-attaccanti azzurro che continua ad essere povero, come dimostra la convocazione di Retegui.

Balotelli e Mancini, una storia infinita

C’è stato un (lungo) periodo in cui tra le prime domande a Mancini nelle conferenze stampa usciva sempre il tema-Balotelli, ovvero se il suo ex pupillo avrebbe avuto speranze di essere chiamato. Le risposte erano sempre le stesse: “Noi osserviamo tutti, le porte sono aperte, se lo merita sarà convocato”.

Evidentemente non l’ha mai meritato, ma non per questo Balotelli ha smesso di sperarci. E quando ha visto che è stato finanche naturalizzato l’argentino Retegui ecco che l’ex bomber di Inter e Milan è tornato alla carica.

Balotelli attacca il ct sui social

Il giocatore, che dopo dopo un inizio stagione in Turchia (18 reti in 33 partite con la maglia dell’Adana Demirsport), è passato a inizio settembre al Sion, nella Superleague svizzera dove ha giocato 14 partite e segnato 5 reti (l’ultima l’11 novembre 2022 contro il San Gallo) ha postato un messaggio polemico su Instagram dicendo: “In attacco abbiamo problemi ma non perché non ci siano talenti. Ma devono giocare e non giocano”).

Altre due stories chiariscono ulteriormente il concetto: “Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma… fidatevi”. E poi ancora: “Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai”. Il Sion – di cui Balotelli è diventato capitano – è decimo e ultimo in classifica e nelle ultime 5 partite sono arrivate due pareggi e tre sconfitte.

Balotelli attaccato dai tifosi sul web

Nessuno però crede più nelle qualità del bomber, come si evince dai commenti sui social: “Gioca nell’ultima in classifica in Svizzera e parla”, oppure: “Un testo pieno di significato con una profonda vena poetica…ma che ha scritto?” e ancora: “Balotelli deve stare zitto e muto… Ha rovinato la sua carriera per la sua colpa” e poi: “Questo parla peggio di Retegui” e infine: “Adesso, alla tenera età di 33 anni ha rimpianti per le stupidaggini che ha fatto in precedenza? Oddio!”.