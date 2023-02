Il Sion, la squadra del campionato svizzero dove è approdato la scorsa estate, rischia la retrocessione in seconda divisione e i tifosi se la prendono con Balotelli: cori, striscioni e inviti espliciti, più maglia bruciata.

26-02-2023 18:49

Non c’è pace per Mario Balotelli. L’approdo in un campionato lontano dalle pressioni del grande calcio come quello svizzero doveva essere una sorta di ‘buen retiro’ per SuperMario, dopo una carriera fatta di grandi soddisfazioni e al tempo stesso di occasioni mancate, di eccessi in campo e fuori, di elogi e applausi come di polemiche e recriminazioni. Anche al Sion, invece, l’ex attaccante dell’Inter, del Milan e della nazionale azzurra è finito nel mirino dei tifosi.

Sion a rischio retrocessione, contestato Balotelli

Sono immagini forti quelle che arrivano da San Gallo e che hanno catturato l’attenzione dei media svizzeri. Il Sion, la squadra dove Balotelli è approdato al termine dell’ultima sessione di mercato estiva dopo la conclusione dell’agrodolce esperienza nel campionato turco, è stato travolto 4-0 dalla formazione di casa e rischia la clamorosa retrocessione in seconda divisione. Il maggior responsabile della situazione, per gli ultras al seguito? Balotelli. “Why always me”, avrà pensato l’ex azzurro riprendendo la scritta su una sua celebre maglietta.

Cori e striscioni contro Balotelli: maglia bruciata

Tutta la squadra ha subito una contestazione, ma le manifestazioni più accese – in tutti i sensi – della rabbia dei tifosi sono state quelle a indirizzo dell’attaccante italiano. A fine gara un gruppetto di fan ha appeso sulle reti di protezione dello stadio una maglietta del Sion col numero 45 di Balotelli e le ha dato fuoco. Un’immagine inquietante, che richiama addirittura atmosfere legate al fondamentalismo e al fanatismo. Anche perché i cori a indirizzo di Balotelli non sono stati più teneri.

L’invito degli ultras a Supermario: “Suda o vai via”

A Supermario i tifosi del Sion hanno “dedicato” un invito più o meno esplicito: “Suda la maglia o vai via”. Concetto ribadito anche da alcuni striscioni. Del resto, Balotelli era arrivato a inizio stagione per spingere la formazione elvetica verso il vertice del campionato elvetico. Invece le sue prestazioni non sono state esaltanti. Appena cinque i gol messi a segno fino a questo momento. E il Sion, piuttosto che volare verso l’alto, rischia di precipitare sempre più pericolosamente verso il fondo della classifica.