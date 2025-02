Barbara Lombardo, a Verissimo le verità su Totò Schillaci: Anna Oxa, il tumore al colon e il lutto stretto

La moglie dell'eroe delle "Notti magiche" racconta il dolore per la sua scomparsa e svela un retroscena: "Solo ora sto uscendo di nuovo di casa". Lacrime in tv con Silvia Toffanin.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

L’abbraccio e le lacrime in tv con Silvia Toffanin, i messaggi e le testimonianze d’affetto di migliaia di appassionati. Barbara Lombardo ospite di Verissimo in una puntata speciale, sicuramente toccante, del tradizionale rotocalco domenicale di Canale 5. La moglie di Totò Schillaci, l’indimenticato eroe delle “Notti magiche” di Italia 90, ha raccontato il dolore per la sua scomparsa, svelato alcuni retroscena sul marito e confidato pure un dettaglio sul lutto portato dallo scorso 18 settembre, data della morte di Totò: “Solo ora sto uscendo di nuovo di casa, solo adesso sto trovando la forza”.

Totò Schillaci, l’incontro nel locale con la seconda moglie

Aveva appena 59 anni Totò, bomber di razza e dagli occhi spiritati, quando ha dovuto arrendersi a un male incurabile, un tumore al colon. “Totò è stato il dono più grande della mia vita, lui è stato sicuramente l’amore della mia vita”, le parole di Barbara. “Oggi non riesco ancora a immaginare un futuro senza di lui. Come ci siamo conosciuti? In un locale, ha voluto conoscermi perché mi trovava somigliante ad Anna Oxa, di cui era fan. Ci siamo incontrati di nuovo a Palermo per caso, ci siamo scambiati i numeri, ma avevo paura di iniziare una relazione con lui. Mi sembrava un latin lover. Totò ha iniziato un corteggiamento sfrenato e a un certo punto ho ceduto”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Barbara Lombardo, Totò e l’avventura a Pechino Express

La malattia ha fatto capolino una prima volta nel 2022: “Aveva fatto un controllo per caso, in realtà l’abbiamo fatto insieme perché anche mia mamma ha avuto il tumore al colon, quindi dovevo fare una colonscopia preventiva. E dall’esame è emerso che Totò aveva un tumore. Ha fatto la radioterapia, l’hanno poi stomizzato e ha fatto la chemioterapia. Dopo gli esami, i medici ci hanno detto che la malattia era regredita“. È stato per questo motivo che Totò e Barbara hanno detto di sì alla partecipazione a Pechino Express: “L’ho convinto io. Aveva avuto un crollo psicologico, pensavo che partecipare al programma potesse aiutarlo a tirarsi su, a non pensare alla malattia”.

Schillaci, il ritorno del tumore al colon e la scomparsa

Proprio dopo il ritorno dall’Asia e dalla trasmissione, la mazzata. Tremenda. “Eravamo a Lipari, voleva salutare Franco Scoglio che è sepolto lì. Non riusciva a respirare. Abbiamo rifatto gli esami ed è emerso che la malattia era progredita. In quel momento ci è cascato di nuovo il mondo addosso e abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo”. A settembre 2024 il nuovo ricovero a Palermo e la rapidissima, inesorabile, sconvolgente fine. “Era ricoverato dal 3 settembre, io sono sempre rimasta accanto a lui. Lui non voleva che mi allontanassi da lui. Il nostro amore è stato immenso e continuerà per sempre“.