Barcellona-Atalanta, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Senza l'infortunato Lookman, Gasperini si gioca il passaggio diretto agli ottavi con i blaugrana: arbitra Oliver, l'inglese che fece infuriare Buffon

Allo stadio Olimpico “Lluís Companys” di Montjuic, il Barcellona di Flick ospita l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, in occasione della sfida valida per l’ottava giornata della fase campionato di Champions League, l’ultima prima degli ottavi di finale. Blaugrana già certi di un posto tra le prime otto, mentre la Dea deve vincere per assicurarsi una casella nelle posizioni più nobili della classifica generale. I playoff, invece, sono in cassaforte. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni della sfida, con la Dea orfana dell’infortunato Lookman.

Dove vedere Barcellona-Atalanta in diretta tv e streaming

Barcellona-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 254 di Sky Sport a partire dalle ore 21. Per questo evento, non è prevista nessuna diretta tv in chiaro, mentre il servizio streaming sarà attivo solo su Sky Go e Now, piattaforme che potete scaricare gratuitamente su smartphone e tablet, prima di effettuare l’accesso attraverso un semplice login, previo abbonamento.

Aggiornamenti in tempo reale su Rai Radio Uno, con collegamenti da tutti gli stadi che vedranno protagoniste le italiane in Champions League, e sui canali social ufficiali dei due club interessati, con particolare riferimento a X, Facebook e Instagram. Sul canale YouTube di Sky Sport, al termine dei 90 minuti, saranno disponibili anche gli highlights di Barcellona-Atalanta.

Le probabili formazioni

Nessuna particolare rotazione per il Barcellona di Flick, pur avendo la qualificazione agli ottavi già in tasca. Importante consolidare il secondo posto in ottica sorteggio, ecco perché in campo scenderà l’undici migliore possibile. In porta confermato Szczesny, nonostante gli errori commessi in Supercoppa Spagnola e in Champions a Libsona.

Linea difensiva a quattro con Koundé e Balde sugli esterni, mentre toccherà alla coppia Araujo-Cubarsi guidare il pacchetto arretrato. In mezzo al campo spazio al giovane Casadó e al talento cristallino di Pedri, mentre alle spalle di Robert Lewandowski agirà il trio formato da Yamal, Gavi e Raphinha, match winner nell’ultima apparizione contro il Benfica.

Sponda Atalanta, si va verso il collaudato 3-4-1-2: Gasperini si affida alla duttilità di Mario Pasalic a supporto del tandem composto da Retegui e De Ketelaere. A centrocampo non si toccano De Roon ed Ederson, mentre sulle corsie esterne spingeranno Bellanova e Zappacosta. A protezione di Carnesecchi, si muoverà il trio Djimsiti-Hien-Kolasinac. La Dea deve vincere per essere certa di un posto tra le prime otto ed evitare i playoff di Champions League.

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Atalanta:

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, R. Araujo, Cubarsi, Balde; Casadó, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. Allenatore: Hans-Dieter Flick. A disposizione: Inaki Pena, Kochen, Eric Garcia, Gerard Martin, Sergi Dominguez, Fort, Frenkie De Jong, Pablo Torre, Fermin Lopez, Ansu Fati, Pau Victor, Ferran Torres.

L’arbitro di Barcellona-Atalanta

A dirigere Barcellona-Atalanta, match valido per l’ottava ed ultima giornata della fase campionato di questa Champions League, sarà l’inglese Michael Oliver. Un fischietto non banale, noto ai più per il rigore concesso al Real Madrid nel finale di un epico quarto di finale tra i Blancos e la Juventus. In quell’occasione, fu espulso per proteste anche Gigi Buffon, furioso per la decisione del direttore di gara classe ’85.

Gli assistenti dell’arbitro inglese saranno i connazionali Stuart Burt e James Mainwaring, mentre il ruolo di Quarto Ufficiale è stato affidato ad Andrew Madley (ENG). Sala Var sempre a tinte britanniche, con Jarred Gillett (ENG) e Darren England (ENG) a revisionare eventuali errori o sbavature dell’arbitro di campo.

Alla soglia dei 40 anni, Oliver è senza dubbio uno dei fischietti più esperti del panorama calcistico internazionale. Può vantare quasi 400 partite in Premier League e un totale di 45 gare dirette in Champions, senza dimenticare le 35 di Europa League. Più alta la media dei cartellini rossi, rispetto a quella dei gialli rifilati in un singolo incontro.

Tre i precedenti con il Barcellona: dallo 0-0 con lo Slavia Praga nel 2019 alla vittoria per 2-1 contro la Dinamo Kiev nel 2020, fino al pesante ko interno con il Bayern Monaco (0-3) nel 2021. Tre gli incroci anche con la Dea, imbattuta con Oliver: il rotondo 4-1 con il Valencia, negli ottavi di finale della Champions 2019/20, e due pari con Lipsia e Sporting Lisbona negli anni successivi.